Tippspiel geht in die Verlängerung Um den Gesamtsieger zu ermitteln, ist ein Stechen erforderlich. Daran können sich aber alle Mitspieler beteiligen.

Michael Reutow aus Technitz hat in der Vorwoche einen WelWel-Gutschein gewonnen. © Dirk Westphal

Es ist wie im richtigen Fußball. Uwe Borschan aus Leisnig hat mit seinen zehn Richtigen beim 31. Wettbewerb des DA-Fußball-Tipps die Verlängerung erzwungen. Noch vor einer Woche war Felix Matheus aus Mochau mit einem Punkt Vorsprung Spitzenreiter der Gesamtwertung. Da er es beim letzten Tipp aber „nur“ auf neun richtige Partien brachte, konnte Borschan praktisch im letzten Moment gleichziehen. Die beiden Führenden bringen es auf jeweils 233 Punkte. Der „Fußballfachmann der Region 2016/2017“ muss also in einem Stechen ermittelt werden.

Bei diesem Stechen sind drei Fragen zu beantworten, die in der Rubrik „Fragen zum Stechen“ aufgelistet sind. Doch nicht nur die beiden Kontrahenten um den Gesamtsieg sind dabei zur Teilnahme aufgefordert, sondern auch alle anderen Mitspieler können ihre Tipps abgeben. Diese müssen bis Freitag (26. Mai) 18 Uhr in der Redaktion vorliegen. Der Mitspieler mit den meisten richtigen Voraussagen gewinnt einen 25-Euro-Gutschein vom WelWel in Döbeln. Bei Punktgleichheit mehrerer Tipper entscheidet das Los.

In der Wochenwertung gab es zweimal elf Richtige. Als Gewinner wurde das Team Hagen aus Leisnig gezogen. Das kann sich somit über einen 25-Euro-Gutschein von Intersport Schmidt in Döbeln freuen. Wir bitten einen Vertreter des Gewinnerteams, sich in der DA-Sportredaktion zu melden (Telefon 03431 719421).

Fragen zum Stechen

1. Wer wird DFB-Pokalsieger der Saison 2016/2017: Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt?

2. Welcher Spieler schießt das erste Tor im DFB-Pokalfinale zwischen Dortmund und Frankfurt?

3. Wann endet das Pokalfinale 2017 – nach 90 Minuten, nach Verlängerung oder nach Elfmeterschießen?

Rangliste Einzel

1. Borschan, Uwe (Leisnig) und Matheus, Felix (Mochau) 233

3. Ueberschär, Gerhard (Waldheim) 224

4. Hagen, Beate (Leisnig) 222

5. Hummitzsch, Klaus (Leisnig) 221

6. Gebhardt, Udo (Ziegra) 220

7. Brade, Benito (Döbeln) 219

8. Rudelt, Frank (Döbeln) 218

9. Kießig, Helmut (Hartha) 217

10. Krause, Gunter (Naunhof) 216

11. Pönitz, Joachim (Bormitz) 212

12. Dittrich, Marlies (Roßwein) 211

13. Hagen-Rißler, Jacqueline (Leisnig) 210

14. Kallenbach, Sven und Petermann, Frank (beide Döbeln) 209

16. Brade, Michaela (Döbeln), Gebhardt, Kristina (Ziegra) und

Münster, Ronny (Roßwein) 208

19. Hagen, Karl-Heinz (Leisnig), Schisikowski, Daniel (Westewitz) und Schulz, Frank (Waldheim) 207

22. Knitter, Willi (Roßwein) und Schulz, Axel (Kriebethal) 206

24. Faust, Peter (Hartha) 205

25. Gebhardt, Birgit (Ziegra) 204

26. Reutow, Michael (Technitz) und Wolf, Joachim (Döbeln) 203

28. Büder, Steffi (Naunhof) und Mikuletz, Joachim (Gleisberg) 202

30. Bohnhoff, Ingo (Döbeln) und Dittrich, Werner (Roßwein) 201

32. Lamm, Eberhard (Döbeln), Pielmaier, Thomas (Technitz) und

Winkler, Steffen (Leisnig) 200

Rangliste Team

1. Im Herzen vereint (Mochau) 229

2. Team Hagen (Leisnig) 219

3. Die Muldentaler (Roßwein) und Die Himmelblauen (Ziegra) 211

5. 1. FCSuperCat (Döbeln) 206

6. Ergo-Logo (Leisnig) 205

7. Team Hummitzsch (Leisnig) 199

8. Team Frömter (Leisnig) 195

9. Nico-Team (Obergoseln) 190

10. FSV Kriebstein AH (Kriebethal) 189

DA-Team (außer Wertung) 204

zur Startseite