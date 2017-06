Tipps für Senioren

Die Bürgerhilfe Sachsen lädt in den nächsten Wochen zu Vorträgen ein. Diesmal wolle man sich einem sehr aktuellen Thema widmen – dem sogenannten „Enkeltrick“. Das ist eine sehr hinterhältige Form des Betrugs, informiert Jana Nöckel vom Verein. Diese Betrüger geben sich meist älteren Personen als nahe Verwandte beziehungsweise Enkel aus. In Vorspiegelung falscher Tatsachen erschleichen diese sich meist sehr hohe Summen Bargeld oder Wertgegenstände. Zu dem Thema wird Elke Pfennig, Referentin von pro senior, an verschieden Orten in der Region informieren.

Der erste Vortrag findet am 29. Juni in Lauenstein im Schulungsraum der Feuerwehr statt. Weitere sind am 13. Juli im Geisinger Ratskeller, am 20. Juli in der Falkenhainer Feuerwehr, am 25. Juli im Altenberger Schützenhaus Lindenhof und am 27. Juli im Zinnwalder Hotel Lugsteinhof geplant. Alle Vorträge beginnen jeweils um 14.30 Uhr. (SZ/mb)

Weitere Infos: 035052 12702

zur Startseite