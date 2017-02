Tipps für die Winterferien

Das Märchen „Zwerg Nase“ von Wilhelm Hauff wird am Montag 16 Uhr im Rammenauer Schloss gelesen. Anschließend können die Kinder für den Valentinstag, der am Dienstag begangen wird, basteln, sodass sie jemanden mit einem kleinen Geschenk überraschen können. Zum Abschluss geht es mit der Taschenlampe (die bitte mitbringen) durchs Schloss. Diese Veranstaltung ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Für Kinder kostet der Eintritt vier, für Erwachsene sechs Euro. Anmeldung erforderlich – 03594 703559.

Barockschloss Rammenau: Märchenstunde am Kamin

Tierpark Bischofswerda: Erlebnis- und Entdeckertouren

Sachsens kleinster Zoo gewährt an zwei Ferientagen Interessierten Einblick hinter die Kulissen. Am 14. Februar , von 13 bis 15.45 Uhr gibt es eine Kinder-Erlebnistour zum Thema Bärengeburtstag, am 21. Februar eine Entdeckertour „Mit dem Tierpfleger unterwegs“. Die Projektkosten einschließlich Eintritt kosten vier Euro pro Kind. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Eine Voranmeldung ist erforderlich – tierpark@bischofswerda.de oder 03594 703467.