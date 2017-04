Tipps für barrierefreie Wandertouren

Ab sofort bietet die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz auf ihrer Internetseite einen besonderen Service. Sie hat Touren zusammengestellt, die barrierefrei und damit für Menschen mit Handicap geeignet sind. Dabei wird in drei Kategorien unterschieden: Spaziergänge, Wanderungen, Sehenswürdigkeiten. Bei Ersteren geht es beispielsweise ins Polenztal oder durch Kurort Rathen zum Amselsee. Die angebotenen Wanderungen sind drei bis acht Kilometer lang und führen beispielsweise zum Kuhstall am Neuen Wildenstein oder zum Felsentor im Uttewalder Grund. Diese Touren dürften auch bei Familien Anklang finden, die mit Kinderwagen auf Tour gehen möchten. Alle Routen sind auch auf Tschechisch und Englisch sowie mit Kartenausschnitt abrufbar. Die Touren sind teils rollstuhltauglich und in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Einige Touren verlangen unterstützende Begleitung. Bei fast allen Angeboten wurden die Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr in die Bewertung einbezogen. (SZ/gk)

www.nationalpark-saechsische-schweiz.de

