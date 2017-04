Tippelmarkt nimmt den Hut Das Altstadt-Sommer-Ereignis zieht wieder auf den Untermarkt in Görlitz. Der Töpfer-Vereinschef findet das gut.

Kein Tippelmarkt in Görlitz ohne Töpfermeister Günter Meißner: Der Vereinschef begrüßt den Umzug zum Untermarkt. © SZ-Archiv / Rolf Ullmann

Der Tippelmarkt kehrt zu seinem Ursprung zurück. In diesem Jahr findet er wieder auf dem Untermarkt statt, nachdem er wegen des Sommertheaters vor Jahren von dort hatte weichen müssen. „Der Obermarkt war auch eine gute Adresse“, findet Günter Meißner. Die übersichtliche Anordnung der Stände der unterschiedlichen Töpfereien, die doch einfache Logistik bei An- und Abfahrten der Töpfer – das sei schon nicht schlecht gewesen, sagt der Vorsitzende des Vereins Schlesische Tippel. Der singende Töpfermeister war bereits im Juli 1999 auf dem Untermarkt dabei, damals beim ersten Tippelmarkt. „Ja, der Quark macht stark. Butter alleine macht krumme Beine“, trällerte der Handwerksmeister aus Trebus damals. Vielleicht tut er das ja in diesem Jahr an alter Stelle wieder.

41 Töpfer hatten 1999 ihre Stände auf dem Görlitzer Untermarkt aufgebaut. In diesem Jahr werden es über 60 sein, Platz für 65 ist vorgesehen. Damit das funktioniert, wird der Schlesische Tippelmarkt ein wenig in die Breite gezogen. Er beginnt schon am Parkdreieck auf dem unteren Obermarkt, etwa dort, wo im Winter die Eisbahn stand. „Dann geht es über die Brüderstraße bis zum Untermarkt“, schildert Benedikt M. Hummel von der Görlitzer Kulturservice-Gesellschaft. Die städtische GmbH hat den Umzug auf den Untermarkt auf den Weg gebracht. „Ich finde, die Jungs haben das gut hinbekommen“, lobt Töpfermeister Günter Meißner.

Für Benedikt M. Hummel gibt es mehrere Argumente, die für eine (Rück-)Verlegung des Tippelmarktes sprechen. „Zum einen brauchen wir verkehrstechnisch keine Vollsperrung des Obermarktes, Parkplätze bleiben erhalten, die Besucher laufen nicht zwischen den Autos umher“, schildert er. Zum anderen: Da der Schlesische Tippelmarkt ja im Sommer stattfindet, wurde es auf dem Obermarkt in den vergangenen Jahren zuweilen sehr heiß. „Schatten gibt es dort kaum“, sagt Benedikt M. Hummel.

Das bestätigt auch Günter Meißner. „Unter uns Töpfern heißt es: Görlitz und Jena sind die heißesten Pflaster“, erzählt er. Schon allein deshalb begrüße er den Umzug auf den Untermarkt. „Außerdem hatten wir auf dem Obermarkt auch schon mit schweren Unwettern zu tun gehabt. Der Sturm kann dort so richtig durchfegen, Stände beschädigen“, sagt Günter Meißner.

Benedikt M. Hummel liegt ein weiterer Punkt am Herzen: die Atmosphäre. „Wir ziehen mit dem Tippelmarkt in die gute Stube der Stadt“, sagt er. Es werde für die Händler „keine schlechten Plätze“ geben. Das sieht Günter Meißner ähnlich. „Es wird sich für jeden ein gutes Eckchen finden“, sagt der Töpfermeister. Die Zahl an Händlern sei zu schaffen, so Benedikt M. Hummel. Für die Besucher werde sich der Markt so präsentieren, wie er aus den vergangenen Jahren bekannt ist.

Ob es die altbekannte Gurkentombola wieder geben wird, sei allerdings noch unklar. „Dafür bieten wir aber andere Höhepunkte“, schmunzelt Benedikt M. Hummel. Unter anderem wird es eine Bühne vor dem Rathaus geben, drei Gastronomiebereiche – am Parkdreieck, der Waage und an der Bühne beim Rathaus. „Und natürlich viel gutes Handwerk“, sagt der Mann von der städtischen GmbH. Seit dem vergangenen Jahr wird der Tippelmarkt von der Kulturservice-Gesellschaft organisiert. Zuvor war dafür der Förderverein Schlesischer Tippelmarkt zuständig. Der Kulturservice hatte einen funktionierenden Markt übernommen, der zuständige Verein hatte sich in 17 Jahren ein großes, überregionales Publikum erarbeitet.

Traditionell wird der Schlesische Tippelmarkt in Görlitz mit dem Einzug der Töpfer begonnen. Über die Brüderstraße zogen sie bisher zum Obermarkt, mit typischer Handwerksschürze und einem Werk aus eigener Produktion in den Händen. Diesen Einzug soll es auch in diesem Jahr wieder geben, sagt Töpfermeister Günter Meißner.

Ob allerdings ein Pferdegespann dabei sein wird, daran zweifelt er. „Aus sicherheitstechnischen Gründen werden wir wohl darauf verzichten müssen“, sagt der Vorsitzende des Vereins Schlesische Tippel. Eine Variante kann er sich aber vorstellen: „Die Töpfer müssen sich einfach selbst vor den Karren spannen.“

