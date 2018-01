Tippel-Tappel-Tour zum neuen Wallrodaer Radweg Kanalarbeiten sollen das Problem der Entwässerung klären. Das Baurecht könnte somit 2018 noch geschaffen werden.

Derzeit müssen Radfahrer sich die S 159 zwischen Arnsdorf und Wallroda mit den Autofahrern teilen. Bereits seit 20 Jahren wünscht sich die Gemeinde an dieser Stelle deshalb einen Radweg. Eine Bürgerinitiative hat das Vorhaben nun vorangetrieben. © Thorsten Eckert

Arnsdorf. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und in diesem Falle ist das Eichhörnchen der Arnsdorfer Jörg Fernbach. Gemeinsam mit weiteren Bürgern hat er im Jahr 2015 eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, um den seit nunmehr 20 Jahren geplanten Radweg an der S 159 zwischen Wallroda und Arnsdorf voranzubringen. Seitdem hat der Vorsitzende der Initiative schon herbe Rückschläge erdulden müssen, aber auch schon freudige Luftsprünge machen dürfen. Und auch im noch frischen Jahr 2018 kann er gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Aloysius Mikwauschk, der das Vorhaben von Beginn an unterstützt hat, weitere positive Neuigkeiten vermelden. Denn offenbar haben die zuständigen Planer des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr eine Lösung für das Problem der Entwässerung gefunden.

Grundsätzlich mussten die Planer bei einem Vorort-Termin im September des vergangenen Jahres feststellen, dass der vom Bestandsschacht südlich der S 159 abgehende Kanal ursprünglich einen freien Auslauf im Gelände hatte. Im Rahmen des Kanalbaus der Gemeinde wurde dieser allerdings überschüttet. Damit ist im betreffenden Bereich keine ordentliche Entwässerung mehr möglich. Insbesondere bei Starkregen könnte es somit im schlimmsten Fall zur Überflutung und in den Wintermonaten zur Vereisung der Fahrbahn kommen. Eine Wiederherstellung des freien Auslaufs des Kanals ins Gelände sei aber aufgrund des veränderten Geländeprofils und eines neu angelegten Gehweges nicht mehr möglich. Für die zukünftige Entwässerung ist es deshalb nun geplant, vom Bestandsschacht südlich der S 159 einen neuen Kanal bis zum Stockteich zu errichten und dort in das vorhandene Gewässernetz einzuleiten.

„Trotz der erforderlichen Klärung der schwierigen Entwässerungsverhältnisse im Bereich des Durchlasses ist weiterhin davon auszugehen, dass zum Ende des ersten Quartals 2018 die Tektur in das laufende Planfeststellungsverfahren eingebracht werden kann“, informiert Aloysius Mikwauschk. Dementsprechend geht auch Jörg Fernbach von der Bürgerinitiative derzeit davon aus, dass ein Baurecht spätestens Anfang 2019 vorliegen wird und die Realisierung dann beginnen kann – vorausgesetzt, es kommen keine neuen Probleme. Denn allein die Frage rund um die richtige Entwässerung hat den geplanten Radweg zwischen Arnsdorf und der Ortschaft Wallroda zuletzt erneut um rund ein halbes Jahr zurückgeworfen. Ursprünglich war ein Baustart in der zweiten Jahreshälfte 2018 geplant. Die erneute Verschiebung des Projektes brachte die Bürgerinitiative rund um Jörg Fernbach sprichwörtlich auf die Palme. Bei einem Termin im Landtag kritisierte der Arnsdorfer deshalb, dass die verantwortlichen Behörden das Projekt nur halbherzig vorantreiben würden. Die Kritik hatte Wirkung. Das Wirtschaftsministerium hat den Radweg nun in die höchste Kategorie bei der Priorisierung der sächsischen Projekte eingestuft.

