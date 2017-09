Tino Eisbrenner in Weixdorf Der Sänger steht mit Heiner Lürig auf der Bühne. Zu hören ist ihr Programm „Hausboot“.

Der Dixiebahnhof in Weixdorf. © Willem Darrelmann

Mit „Ich beobachte dich“ landete Tino Eisbrenner einen Riesenhit. Jetzt ist der Sänger im Dixiebahnhof in Weixdorf zu Gast. Er wird am Sonnabend ab 20 Uhr gemeinsam mit Heiner Lürig auf der Bühne stehen. Die beiden zeigen ihr Programm Hausboot. Mal poetisch und leicht, mal kämpferisch und trotzig, dann wieder nachdenklich, augenzwinkernd und ein wenig altersweise, sind sie an dem Abend zu erleben. Tino Eisbrenner ist den meisten bekannt, Heiner Lürig war Komponist und Produzent an der Seite von Heinz Rudolf Kunze. Anfangs war es zwischen beiden eine Produzent-Künstler-Verabredung, mittlerweile ist es eine Musikerfreundschaft. Vor sieben Jahren haben die beiden schon einmal einen Abstecher auf dem „Hausboot“ gemacht. Jetzt legen sie noch mal ab. Es geht auf große Fahrt. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse im Dixiebahnhof. Hier kostet ein Ticket 18 Euro.

Einen Tag früher am Freitag, dem 22. September, steht Florian Mayer auf der Bühne des Dixiebahnhofs. Was tun, wenn das Repertoire für das eigene Instrument als nicht ausreichend erscheint? Der Geiger Florian Mayer hat sich im Klavieruniversum umgesehen und spielt Klavierwerke von Beethoven, Schubert, Gershwin und Ellington. Dazwischen berichtet er mal dramatisch, mal vergnüglich, mal nachdenklich aus seinem Musikeralltag. Eintritt an der Abendkasse: 15 Euro. (szo)

zur Startseite