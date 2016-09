„Tina“ vom Altmarkt vor dem Umzug Der Eröffnungstermin für den neuen Laden steht fest. Zuvor gibt es einen Räumungsverkauf.

Verkäuferin Henrike Ritscher hatte in den vergangenen Tagen viel mit dem Einrichten des neuen Geschäftes zu tun. © Steffen Unger

Die Parfümerie „Tina“ vom Altmarkt befindet sich gerade im Übergangsmodus, denn das Umräumen in die neuen Geschäftsräume hat begonnen. Alle Herausforderungen für Team und Kunden, die damit verbunden sein können, lohnen sich: Eröffnet wird am 15. Oktober ein schickes Geschäft in noch besserer Lage an der Ecke Altmarkt/Kirchstraße. Das Inhaberehepaar Michel aus Kamenz investiert in den neuen Laden und eine Fußpflege im Erdgeschoss sowie eine Kosmetikabteilung in der ersten Etage. Geschlossen bleibt „Tina“ wegen des Umzuges am 14. Oktober. Ein Räumungsverkauf startet am Dienstag.

Die Parfümerie „Tina“ zieht um, weil ihre bisherigen Räume künftig zu Rossmann gehören. Auf der Fläche erweitert die Drogeriekette ihr Geschäft. Der Umbau beginnt in vier Wochen. Rossmann schließt dafür sein Geschäft am 21. Oktober und zieht für die Umbauzeit in den ehemaligen Tip-Markt Lessingstraße. (SZ/ass)

