Tina und die Kochsternstunden Im französischen Restaurant-Hotel L‘Auberge Gutshof in Bischofswerda können Gäste Top-Köche auf die Geschmacksprobe stellen.

Tina Weßollek steht mit Leidenschaft selbst am Herd. Mit dem L‘Auberge ist sie bei den Koch-sternstunden dabei. © Steffen Unger

Am Wochenende gab es den Startschuss für die Kochsternstunden 2017, bei denen Gäste Top-Köche auf die Geschmacksprobe stellen können. Auch die junge Gourmetköchin Tina Weßollek und ihr Team vom französischen Restaurant-Hotel L‘Auberge Gutshof in Bischofswerda, Alte Belmsdorfer Straße, stellen sich. Und das gern, wie sie der SZ auf Nachfrage sagte. Sich mit den Besten zu messen, passt zum Anspruch der Bischofswerdaerin, die ihr Handwerk in Frankreich lernte.

Die Kochsternstunden laufen bis 9. April. Wer mitmachen will, sucht sich Restaurants aus und lässt sich dort Tisch und Menü reservieren. Vor Ort genießt er dann erst und bewertet anschließend online den Geschmack des Menüs, die Kreativität, das Ambiente und die Getränke. In ihrem 6-Gänge-Menü für den Wettbewerb serviert Tina Weßollek Tarte Tatin, Duo von Seeteufel und Onglet du boeuf. (SZ/ass)

