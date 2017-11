Timm Thaler in der Oberschule Aufmerksam lauschten die fünften Klassen Kornelia Gellner am bundesweiten Vorlesetag.

Kornelia Gellner als Vorleserin an der Kötzschenbrodaer Schule. © Norbert Millauer

In der Oberschule Kötzschenbroda ist am Freitagmorgen Kornelia Gellner aus dem Kultusministerium zusammen mit den Kindern der 5a in die Welt von Timm Thaler eingetaucht. In dem Buch von James Krüss geht es um einen Jungen namens Timm Thaler, der unwiderstehlich lachen kann. Der Baron möchte das Lachen unbedingt besitzen und schlägt Timm einen Handel vor, den dieser später noch bereuen wird.

Die Kinder hörten Kornelia Gellner aufmerksam zu, während sie aus dem Buch vorlas. Anschließend stellte die Frau vom Kultus noch ein weiteres Buch namens „Gangsta Oma“ vor. In dem Buch von David Walliams geht es um eine Oma, die mit ihrem Enkel die Kronjuwelen der Königin stehlen will. Nachdem Frau Gellner auch daraus vorgelesen hatte, bekam die Klasse das Buch geschenkt.

Zum Dank dafür und die spannende Vorlesestunde übergab ihr die Klasse eine Blume und eine Schachtel Pralinen. „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ und „Gangsta Oma“ haben mir gut gefallen. „Ich habe auch schon den Film ‚Timm Thaler oder das verkaufte Lachen’ gesehen“, sagte Johannes aus der 5a. Die Vorleserin besuchte auch noch eine weitere Klasse an der Oberschule.

zur Startseite