„Time Out“ haut alles raus Am Mittwochvormittag hat der Ausverkauf in dem Geschäft in Görlitz begonnen. Am späten Nachmittag soll die Aktion beendet sein.

... und reduzierte die Bekleidungsartikel aller Marken um 75 Prozent.

Es war für jeden was dabei, egal ob Sommer- oder Wintermode.

Görlitz. Das Geschäft Time Out an der Berliner Straße Ecke Hospitalstraße hat am Mittvormittag seine Tür zum Ausverkauf geöffnet. Schon um kurz vor 10 Uhr sammelten sich hier viele Menschen, um in den Laden zu kommen. Laut der Betreiber soll das Geschäft bis 17 Uhr geöffnet und der Ausverkauf danach abgeschlossen sein.

Vor allem Jeans, Oberteile und Jacken waren sehr gefragt. Es dauerte nicht lange und die Regale leerten sich. Zwei ehemalige Stammkundinnen hatten reichlich eingekauft und waren dennoch nicht wirklich glücklich über die überraschende Schließung des Geschäfts. „Das war schon ein ziemlicher Schock für uns“, berichteten die Frauen. „Das Geschäft wird uns fehlen und hoffentlich kommt so ein Geschäft wieder“, sagten die beiden Damen. (szo)

