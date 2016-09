Tim kämpft ums Überleben Das sieben Monate alte Baby aus Weixdorf hat seit seiner Geburt Leukämie. Die nächsten Tage sind entscheidend.

Im Alter von zehn Wochen wurde bei Tim aus Weixdorf Blutkrebs festgestellt. Jetzt steht für das Baby an der Berliner Charite eine Stammzellenspende an. Für den Kleinen wird das eine besonders harte Zeit. © privat

Die zurückliegenden Wochen haben Tim und seine Mutter meist in der Uniklinik verbracht. Nur selten waren die beiden zu Hause in Weixdorf. „Tim hat mehrmals plötzlich hohes Fieber bekommen. Da er Hochrisikopatient ist, wird er gleich stationär aufgenommen“ Erklären können sich die Ärzte die hohen Temperaturen nicht, vermutlich ist es die Reaktion des kleinen Körpers auf die fortgesetzten starken Dosen der Chemotherapie.

Dabei werden die nächsten Tage besonders hart für das sieben Monate alte Baby. In der kommenden Woche werden Christina Marquardt und Tim in die Berliner Charite aufgenommen. Dort findet die Stammzellenspende statt. „Ich werde noch einmal auf Herz und Nieren untersucht. Sollten bei mir Krankheiten festgestellt werden, kann ich nicht spenden“, sagt die junge Mutter. Liegt das Okay der Ärzte vor, bekommt Tim besonders starke Medikamente. „Damit werden seine körpereigenen Stammzellen komplett zerstört.“ Parallel dazu muss Christina Marquardt auf den OP-Tisch. Ihr werden Stammzellen entnommen und mit einer Fusion auf Tim übertragen. „Das ist für ihn der Tag Null. Zu diesem Zeitpunkt hat er keine Abwehrkräfte, sein Immunsystem muss dann mittels meiner Stammzellen wieder hochfahren.“ In den folgenden Tagen entscheidet sich, ob die Spende geklappt hat. „Die Ärzte prüfen, ob er wieder weiße Blutkörperchen bildet. Ist das der Fall, ist die Übertragung gelungen. Auch muss man sehen, ob die Leukämie wirklich besiegt ist.“ Das Risiko ist leider sehr hoch, dass etwas passiert, fügt die Weixdorferin hinzu. – Die Behandlung wird sich bis nach Weihnachten hinziehen. Erst werden die beiden im Krankenhaus versorgt. Dann ziehen sie in ein steriles Appartement um, das speziell für diese Zwecke bereitgestellt wird. „Wir haben uns für die Berliner Charite entschieden, da dort in den vergangenen Jahren die meisten Kinder mit einer solchen Krankheit behandelt wurden. Es waren drei. Daran sieht man schon, wie selten diese Art von Leukämie ist, die Tim hat.

Bei der Geburt war alles in Ordnung

Christina Marquardt brachte am 6. Februar ihren zweiten Sohn Tim zur Welt. Zunächst war auch alles, wie es sein sollte. Außer einer diagnostizierten Neugeborenengelbsucht war das Kind rundum gesund. Bei der Routineuntersuchung U4 stellte der Kinderarzt fest, dass Tims Milz vergrößert ist. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, nahm der Arzt Blut ab. Wenig später kam der Anruf, der das Leben der Familie auf den Kopf stellte. Tim wurde mit einem Hubschrauber in die Uniklinik gebracht. Nach weiteren Untersuchungen stand fest, er hat Leukämie. Zu diesem Zeitpunkt ist Tim gerade mal zehn Wochen alt. Die Prognose sah nicht gut aus. Die weltweite Suche nach einem Stammzellenspender begann. Alle Hoffnungen lagen auf der Typisierungsaktion Mitte Juni in Weixdorf. Die Resonanz war groß. 2 000 Menschen ließen sich registrieren. Dann die Überraschung: Die Mutter selber trägt die passenden Gen-Sequenzen, ein extrem seltener Zufall.

Jetzt wird die Behandlung von Tim noch anderthalb bis zwei Jahre dauern. „Die Ärzte sagen, dass vermutlich noch eine zweite Stammzellenspende notwendig wird.“ Zwei Jahre zwischen Hoffen und Bangen, zwei Jahre, in denen Christina Marquardt nicht arbeiten gehen kann. Schon jetzt ist die Familie finanziell am Limit. Sie hat einen Kredit aufnehmen müssen, damit ihr Fitnessstudio weiterlaufen kann und alle Mitarbeiter bleiben können. „Jetzt sitze ich vor Tausenden Anträgen, Steuerklärungen, Umsatzsteuervoranmeldungen, Halbwaisenrentenantrag. Die Sorgen um das Geld kommen noch zu den Sorgen um Tim hinzu“, sagt sie. Jetzt ist die Zeit, die Tim behandelt wird, viel länger als gedacht. „Unsere finanzielle Lage wird sehr stark beeinträchtigt und unsere Lebensexistenz ist bedroht, bei dem, was uns bevorsteht“, schreibt sie sehr offen auf ihrer Facebook-Seite „Gemeinsam für Tim“. Die Weixdorferin hofft auf Unterstützung. „Wir wissen, dass es eine große Bitte ist. Wenn vielleicht monatlich nur jeder einen Euro, gern natürlich auch andere Beträge, spendet und Eure Freunde bittet, dasselbe zu tun, können wir uns psychisch auf unseren Sohn konzentrieren. Es fordert uns gerade extrem, die Angst um Firma und Existenz neben den Sorgen um Tim mit zu verarbeiten.“

Eine Freundin hat inzwischen auf der Spendenseite „Leetchi“ ein Konto eröffnet. „Hier könnt ihr transparent sehen, was passiert und uns helfen“, sagt Christina Marquardt. Inzwischen sind mit Stand Freitagmittag knapp 1900 Euro zusammengekommen, 56 Menschen haben gespendet.

www.leetchi.com/c/soziales-gemeinsam-fuer-tim

