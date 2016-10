Tilo Kießling will in den Bundestag Die Linke hat ihre Kandidaten gekürt. Im Rödertal muss sie dabei an CDU-Urgestein Arnold Vaatz vorbei. Das wird spannend.

Tilo Kießling will für die Linke im Dresden-Rödertal Bundestagswahlkreis siegen. Am Wochenende kürte ihn seine Partei. © Steffen Füssel

Eine leichte Aufgabe ist es nicht, die sich Tilo Kießling da „auf den Tisch gezogen“ hat. Seine Partei – die Linke – hat ihn am Wochenende zum Direktkandidaten für den Bundestag gewählt. Im Wahlkreis 160 (Dresden II) soll der 46-Jährige für seine Partei erfolgreich sein – ein Wahlkreis, der neben dem rechtselbischen Teil Dresdens auch Radeberg, Ottendorf-Okrilla, Wachau und Arnsdorf umfasst. Und ein Wahlkreis, in dem Kießling mit CDU-Mann Arnold Vaatz auf harte Konkurrenz treffen wird. Vaatz ist nicht nur ein sehr bekanntes CDU-Gesicht, sondern ist auch seit Jahren der hiesige Bundestagsabgeordnete – und wurde jüngst von seiner Partei erneut ins Rennen geschickt.

Dennoch zeigte sich die Linke am Wochenende optimistisch, was die beiden Dresdner Bundestagswahlkreise betrifft. Denn neben Tilo Kießling tritt im Wahlkreis 159 (also dem linkselbischen Wahlkreis) mit Katja Kipping immerhin die Bundesvorsitzende der Partei an. Sie sitzt seit 2005 im Bundestag und ist dort sozialpolitische Sprecherin der Links-Fraktion.

Aber auch Tilo Kießling ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war von 2011 bis 2015 Vorsitzender des Dresdner Stadtverbandes der Linken, gemeinsam mit der jetzigen Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Er ist Geschäftsführer des Jugendvereins „Roter Baum“ mbH. Und vor allem das Thema Soziales hat er sich auf die Wahlkampf-Fahne geschrieben. „Sozial benachteiligte Menschen gibt es auch in Dresden – der Erfolg der Linken im Bund wird sich für diese Menschen auszahlen“, ist er überzeugt. (SZ/JF)

