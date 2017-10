„Tillichs Rücktritt darf nicht zum Stillstand führen“ Mittelsächsische Politiker sind sich über den Sinn uneinig. Am möglichen Nachfolger üben sie jedoch deutliche Kritik.

Während des Hochwassers 2013 hatte sich Stanislaw Tillich am 3. Juni gemeinsam mit dem damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) in Döbeln ein Bild von der dramatischen Lage gemacht. © Archiv/André Braun

Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) sieht den Rücktritt von Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) als unnötig an. „Anscheinend war für ihn aber nun eine Schmerzgrenze erreicht, die in der fehlenden Rückendeckung durch die CDU-Landesfraktion und die CDU-Landräte begründet ist“, meint Egerer. Tillich sei pauschal für alle Fehler verantwortlich gemacht worden. „Es gibt aber eine Regierungskoalition. Deshalb kommt man nur mit Kompromissen voran.“ Er könne natürlich nur mutmaßen, was Tillich zu diesem Schritt bewogen hat. „Aber die ehrverletzenden und beleidigenden Äußerungen von Ex-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf gegenüber Tillich und dessen Arbeit haben wohl auch zu dieser Entscheidung beigetragen.“

Er habe Tillich als einen Menschen kennen und schätzen gelernt, der in der Lage ist, zuzuhören. Und der mit seinen Entscheidungen dazu beigetragen hat, die Stadt Döbeln voranzubringen: „Das betrifft zum Beispiel Investitionen nach dem Hochwasser, Theater, Stadtbad und den Ausbau der Gake.“ Egerer schlägt jedoch auch kritische Töne an: „Tillich hätte mehr Druck auf den Finanzminister ausüben müssen. Wenn der Freistaat 2,7 Milliarden Euro für eventuelle Ausfälle der Landesbank zurücklegen kann, ist das ein Indiz dafür, wie gut es dem Freistaat eigentlich geht.“ Der rigorose Sparkurs sei nicht notwendig gewesen.

Inhaltlicher Kurswechsel gefordert

Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) meint: „Trotz des angedachten geordneten Übergangs sollte es nicht zum Stillstand kommen und sich die Regierung möglichst schnell neu finden.“ Bei einem personellen Wechsel gebe es aus der Erfahrung heraus immer Impulse. „Fest steht, dass es unser Ziel sein muss, gemeinsam die Region positiv weiterzuentwickeln.“

Als seinen Nachfolger hat Tillich selbst Michael Kretschmer ins Spiel gebracht. Der Döbelner CDU-Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser hat konkrete Erwartungen an einen künftigen Ministerpräsidenten: „Er muss besonnen und überlegt, aber deutlich wahrnehmbar Themen wie den ländlichen Raum, Breitbandausbau, Bildung und innere Sicherheit bedienen und zu konkreten Ergebnissen führen.“ Tillich habe in den zurückliegenden Jahren Präsenz im Altkreis gezeigt und Impulse gesetzt: „Beispielhaft zu erwähnen wären das Freibad in Leisnig sowie Infrastrukturprojekte wie die Brücke Sörmitzer Straße in Döbeln“.

Die mittelsächsische CDU-Bundestagabgeordnete Veronika Bellmann meint, es sei der Falsche zurückgetreten, traut aber dem möglichen Nachfolger Michael Kretschmer allerhand zu: „Er ist ein Netzwerker, mit dem ich gut zusammenarbeiten könnte. Er gehört zu einer Gruppe jüngerer Unionspolitiker, die schon früh – mal leise, mal weniger leise – Kritik am Migrationskurs der Kanzlerin geübt haben. Ich hoffe, er bleibt bei seinem eigenständigen ausgewogenen konservativ-liberalen Stil und kann dazu beitragen, parteiinterne Gegenkräfte zur angeblich allmächtigen alternativlosen Angela Merkel aufzubauen.“

Als „passend“ bezeichnet hingegen der mittelsächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Heiko Hessenkemper den Rücktritt. „Endlich mal ein Politiker, der tatsächlich Verantwortung übernimmt.“ Das Signal, Kretschmer als Nachfolger zu benennen, sei jedoch widersprüchlich: „Ich kann doch nicht einen der größten Wahlverlierer zum Nachfolger der Person machen, die mit ihrem Rücktritt die Verantwortung für das Wahldebakel übernimmt“, so Heiko Hessenkemper. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da.

Ob ein Neuanfang mit dem derzeitigen Generalsekretär, der bei der Bundestagswahl sein Bundestagsmandat an die AfD verloren hat und die Politik Tillichs und der CDU-Fraktion maßgeblich mitgetragen und organisiert hat, möglich ist, sei fraglich, erklärt auch Axel Buschmann (SPD), Fraktionsvorsitzender der SPD/Grüne-Fraktion im Kreistag Mittelsachsen.

Philipp Hartewig, Landesvorsitzender der Jungliberalen, bezeichnet diese Entscheidung als einen „Schnellschuss, der die Verzweiflung der Sächsischen Union widerspiegelt“. Kretschmer sei nicht der geeignete Mann. Der neue Ministerpräsident müsse die Fähigkeiten mitbringen, auch Regionen, die weniger vom Aufschwung profitiert haben, einzubinden. „Michael Kretschmer trauen wir dies nicht zu“, so Philipp Hartewig.

Marika Tändler-Walenta, Sprecherin der mittelsächsischen Linken, sagt: „Es ist eine strategische Neuausrichtung erforderlich. Vielleicht sollte die Sachsen-CDU jemand Unbeflecktes zum Ministerpräsidenten machen, der eine gewisse Stellung innerhalb der Partei hat.“ Tillich habe die Strahlkraft gefehlt. „Er hatte zweifelsohne Sympathien im Volk. Die haben aber anscheinend nicht mehr ausgereicht“, so Marika Tändler-Walenta. Die von ihm geführte Leuchtturm-Politik für die Wirtschaft habe sich nicht bewährt. Tillichs Nachfolger müsse sich in erster Linie für die Probleme in Sachsen und insbesondere im ländlichen Raum engagieren, sind sie und Axel Buschmann aus Döbeln sich einig. Buschmann: „Wir kämpfen seit Jahren sowohl auf Landes- als auch Landkreisebene für eine inhaltliche Neuausrichtung in Sachsen, die die Probleme der Menschen im Blick hat.“ Der Kreis habe nicht von Tillichs Politik profitiert. „Im ländlichen Raum ist nicht zu Unrecht der Eindruck entstanden, immer mehr abgehängt zu werden. Jede Verbesserung in den vergangenen 2,5 Jahren musste hingegen durch die SPD-Fraktion im Landtag hart erkämpft werden“, so Buschmann. Ob in Tillichs Rücktritt eine Chance auf Veränderungen in Mittelsachsen steckt, hänge ganz davon ab, „ob die CDU in Sachsen endlich bereit ist, einen inhaltlichen Kurswechsel zu vollziehen, der sich mit den Problemen der Menschen im Freistaat und den Landkreisen beschäftigt und weniger mit Machterhalt“.

