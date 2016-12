Tillich trifft sich mit Bombardier-Chef

Auch im Görlitzer Bombardierwerk sind viele Arbeitsplätze in Gefahr. © Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.de

Nach den geplanten Stellenstreichungen wird Bombardier-Europa-Chef Laurent Troger am Donnerstag zu Gesprächen in Dresden erwartet. Das Treffen soll am Mittag mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in der Staatskanzlei stattfinden, erklärten am Mittwoch Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium auf Anfrage.

Jüngst hatte das Handelsblatt vom Abbau von 2 500 Jobs in Deutschland berichtet. Die Stellen seien in den sächsischen Werken in Görlitz und Bautzen sowie im brandenburgischen Hennigsdorf in Gefahr. Das Unternehmen bestätigte die Zahlen bisher nicht und verwies darauf, dass Details erst im nächsten Jahr bekannt gegeben werden sollen. Zuvor wolle man mit Gewerkschaften und Betriebsräten an allen betroffenen Standorten über die Umbaupläne sprechen, hieß es.

Auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will zu Beginn des neuen Jahres die Konzernleitung des Fahrzeugherstellers in Berlin an den Tisch holen. Nach einem Spiegel-Bericht ist das Treffen für den 9. Januar geplant.

Im Oktober hatte der Konzern mitgeteilt, bis Ende 2018 weltweit 7 500 Stellen zu streichen. (dpa)

zur Startseite