Tillich trifft sich mit Bombardier-Chef

Der Kahlschlag ist mit ein "Verdienst" vom Wirtschaftsminister Herrn Dulig, denn sein Verkehrskonzept für Sachsen (siehe z.B. neue Autobahn nach Prag) unterminiert die Rolle der Bahn total. Obwohl Sachsen stark vom LKW-Verkehr betroffen ist, wurde bisher keine neue Transitschienentrasse für ausschließlichen Güterverkehr mit Umladebahnhöfen an der Grenze umgesetzt, um bspw. auch Schmuggelgüter oder illegale Einwanderer u.a. zu detektieren. Die Bedeutung des Schienenverkehrs für die Lausitz ist immens. Das wird aber nicht gebührend in den staatlichen Verkehrskonzepten gewürdigt. Es ist beschämend, dass aufgrund von Inkompetenz und Ignoranz, die Gewerbesteuereinnahmen von BZ,GR usw. gefährdet werden(Finanzstabilität der Kommunen in Gefahr), die Staatsgelder mit zusätzlichen Autobahnrenovierungen(siehe A17) in kurzen Zeitabständen vergeudet werden, viel mehr Tote, Lärm, Dreck und Trinkwassergefährdungen, als auch Havarien,Bauern-,Artensterben hingenommen werden. Totales Mißmanagement!