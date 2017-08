Tillich in Großenhain Der Ministerpräsident diskutierte im Kulturschloss mit Bürgern – und die machen Vorschläge.

Stanislaw Tillich war mit dem Dialogprojekt „Miteinander in Sachsen – Für eine starke Zukunft“ im Großenhainer Kulturschloss. © Kristin Richter

Am Ende der Diskussion brachte Stanislaw Tillich ein schönes Gleichnis. Wenn es um den Schutz der Menschen vor Hochwasser gehe, könnten sich die verantwortlichen Ingenieure schon mal irren. Derjenige aber, der am Fluss wohnt, kenne den kleinen Hügel genau, der die Flut in Richtung seines Hauses ablenkt. Solche Dinge zu erfahren, sei der Sinn des Dialogprojekts „Miteinander in Sachsen – Für eine starke Zukunft“. Tillich hat sich die Form, mit den Bürgern in Kontakt zu treten, im österreichischen Vorarlberg abgeschaut. Dort finden sowohl auf kommunaler als auf Landesebene regelmäßig Diskussionsrunden statt, in denen die Leute ihr Herz ausschütten und Vorschläge zur Problembewältigung machen können.

Die Dresdner Staatskanzlei hatte seit dem Frühjahr sachsenweit sechs solcher Veranstaltungen initiiert – die letzte am vergangenen Montag in Großenhain. Eingeladen waren Bürger aus den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge. Zumindest offiziell gab es keine Auswahl – man konnte sich telefonisch, per Post oder übers Internet anmelden. Die Teilnehmerzahl war auf 150 begrenzt, was eine Einflussnahme der Veranstalter nicht unmöglich machte. Die Interessenten wurden auf sechs Diskussionsgruppen verteilt, die sich mit den Themen „Bildung, Schule, Kita“, „Zuwanderung, Flüchtlinge, Integration“, „Forschungsförderung“ und „Sozialer Zusammenhalt, Miteinander“ auseinandersetzten. Bei Letzterem ging es vor allem um den unter Bevölkerungsschwund leidenden ländlichen Raum. Professionelle Moderatoren versuchten, die Gespräche in konstruktive Bahnen zu lenken. Zeitgleich gab es eine ungesteuerte Online-Diskussion zu den vier Themen.

Aber auch an den Tischen im Kulturschloss ging es heiß her. Da wurde es gelegentlich lauter und es landete auch schon mal eine Faust auf dem Tisch. Etwa bei der Misere um Lehrermangel und Unterrichtsausfall. Warum müsse die Einstellung und Verteilung des Lehrpersonals eigentlich vom Kultusministerium gelenkt werden, fragte Frieder Henker von der Großenhainer Schachtschule. Vor Ort wisse man doch viel besser über den Bedarf und die speziellen Anforderungen Bescheid. Der Mathelehrer plädierte dafür, den Kommunen größere Mitspracherechte in Personalfragen einzuräumen oder ihnen diese gleich ganz zu übertragen. In Ländern wie Finnland sei das gängige Praxis. Ein Unternehmer-Vater forderte, die Schüler so bald wie möglich mit Laptops auszustatten. In seiner Tischlerei werde nahezu jeder Arbeitsgang elektronisch gesteuert, darauf müssten Lehrlinge vorbereitet sein. Diese und viele weitere Vorschläge wurden zu Protokoll genommen. Sie sollen in einem Zwischenbericht ausgewertet, ab Herbst weiterentwickelt und eventuell in ein politisches Konzept gegossen werden.

Weit kritischer ging es beim Thema Zuwanderung zu. Bei der Integration werde kein Unterschied zwischen Wirtschaftsmigranten ohne Bleiberecht und Kriegsflüchtlingen gemacht, beklagte einer der Disputanten. Andere verwiesen auf kulturelle Unterschiede und mangelnde Integrationswilligkeit etlicher Asylbewerbergruppen. Als die 2015er Flüchtlingskrise zur Sprache kam, war Sachsens Ministerpräsident wiederum fein raus. Er habe sich, sagte er, schon damals für Grenzkontrollen eingesetzt. Da die meisten Fragen zu diesem Themenkomplex bundespolitischer Natur sind, taten sich die beiden Bürger-Runden mit Lösungsvorschlägen schwer. Vielleicht eine Telefon-Hotline für Arbeitgeber, die Asylbewerber einstellen wollen? Die Idee, sächsische Unternehmen sollten sich stärker in den Herkunftsländern – sprich den Krisenregionen dieser Welt – engagieren, wirkte hingegen reichlich theoretisch. Eins wurde mit der Gesprächsrunde immerhin erreicht: Man saß einander gegenüber, versuchte zu argumentieren und brüllte nicht herum wie auf einer Pegida-Demo.

Tillich sieht im Dialogprojekt eine reale Chance, das Vertrauen der Bürger in die Demokratie zu stärken und sie in politische Prozesse einzubinden. Womit wir wieder bei seinem Hochwasser-Gleichnis wären. Man kann das Grummeln im Lande durchaus mit einem steigenden Pegel vergleichen. Die Frage ist nun, ob die Polit-Ingenieure die richtigen Maßnahmen einleiten können und wollen.

