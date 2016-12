Tillich fordert Jobzusagen von Bombardier

Auch im Görlitzer Bombardierwerk sind viele Arbeitsplätze in Gefahr. © Nikolai Schmidt

Das letzte Wort zur Zukunft der beiden sächsischen Bombardier-Werke in Bautzen und Görlitz ist offenbar noch nicht gesprochen. Sowohl Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) als auch Bombardier-Chef Laurent Troger bezeichneten ein Gespräch am Donnerstag in Dresden als Beginn eines weiterführenden Dialogs.

Nach dem gut einstündigen Treffen sagte Tillich, er habe „Bombardier deutlich gemacht, wie wichtig die Arbeitsplätze und Werke in Bautzen und Görlitz sind. Vor allem muss aus meiner Sicht die bestehende Ingenieurkompetenz erhalten bleiben.“ Tillich und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) erneuerten ihr Angebot an den kanadischen Schienenfahrzeughersteller, die Arbeit der Ingenieure in Bautzen und Görlitz mit Geldern aus der Technologie-Förderung des Freistaates zu unterstützen. „Nun liegt es an Bombardier, unsere ausgestreckte Hand anzunehmen“, erklärte Dulig. Bombardier habe, „unabhängig von allen betriebswirtschaftlichen Gründen, auch eine soziale Verantwortung für die Region“, betonte der Wirtschaftsminister.

Bombardier werde „alle industriepolitischen Unterstützungsangebote durch den Freistaat Sachsen sorgfältig prüfen“, erklärte Deutschland-Chef Michael Fohrer gegenüber der SZ. „Wir werden im Rahmen der Unternehmenstransformation eng mit der sächsischen Landesregierung zusammenarbeiten.“ Fohrer begleitete am Donnerstag seinen Präsidenten Troger nach Dresden.

Im Oktober hatte Bombardier mitgeteilt, bis Ende 2018 weltweit rund 7 500 Stellen abzubauen, davon etwa 5 000 im Bahnsektor. Genaue Zahlen sind noch nicht bekannt, allerdings sollen die drei größten Standorte Hennigsdorf bei Berlin, Görlitz und Bautzen betroffen sein. (SZ/tbe)

zur Startseite

Artikelempfehlung Tillich fordert Jobzusagen von Bombardier Dresden.Das letzte Wort zur Zukunft der beiden sächsischen Bombardier-Werke in Bautzen und Görlitz ist offenbar noch nicht gesprochen. Sowohl Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) als auch Bombardier-Chef Laurent Troger bezeichneten ein Gespräch am Donnerstag in Dresden als Beginn eines weiterführenden Dialogs.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/tillich-fordert-jobzusagen-von-bombardier-3570568.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: