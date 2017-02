Tillich drängt auf Schnellbahntrasse

Sachsen und Tschechien machen Tempo bei den Plänen für die Bahn- Hochgeschwindig- keitstrasse zwischen Dresden und Prag. Nach einem Besuch bei Tschechiens Premier Bohuslav Sobotka erklärte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) am Dienstag in Prag, er habe Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gebeten, das Projekt bevorzugt zu behandeln. Dobrindt habe ihm zugesichert, dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung noch in dieses Jahr vorgezogen werde.

Tillich machte zugleich deutlich, dass bei allen Prüfungen bedacht werden müsse, dass es sich bei der genannten Strecke nur um den Teilabschnitt einer großen Bahntrasse handele, die letztlich Skandinavien mit der Adria verbinde. „Wir haben die Autobahn nicht fertiggestellt, damit die irgendwann mit Lkw verstopft wird“, sagte Tillich. „Auch deshalb sind Bahn und Schiffe für den Güterverkehr so immens wichtig.“

Premier Sobotka dankte Tillich für seinen Einsatz für die Schnellbahnstrecke. In Tschechien seien jetzt die Voraussetzungen für eine Machbarkeitsstudie vorhanden. Beide Regierungschefs schätzten den möglichen Baubeginn in Tschechien auf 2035. „Der Flughafen Berlin wird sicher eher fertig sein, aber wir machen Druck“, scherzte Tillich.

Beide Politiker lobten die Fortschritte bei der Eindämmung der Grenzkriminalität. Der Autodiebstahl sei längst kein so großes Thema mehr wie vor einigen Jahren. Tillich und Sobotka konstatierten auch Fortschritte bei der Drogenfahndung. Der sächsische Regierungschef verwies auf die Bemühungen Tschechiens, die Grundstoffbeschaffung zur Herstellung von Chrystal Meth zu erschweren.

Tillich und Sobotka trafen sich bereits zum fünften Mal. Sie bescheinigten auch diesmal dem jeweils anderen ein hohes Maß an Verlässlichkeit. (SZ-Korr./hjs)

