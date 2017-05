Tillich bei kleinen Forschern Der CDU-Politiker will sich in Roßwein über die frühe Förderung von Stärken bei Kindern informieren.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) kommt am Freitag nach Roßwein und Döbeln. © dpa

Ein Lied und Experimente bereiten die Kinder der Kita „Unter den Linden“ für den Besuch von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich am Freitag vor. Der CDU-Politiker will sich ab 15.45 Uhr in der Kita über die frühe Förderung von Stärken bei Kindern informieren. Das geschieht in der Roßweiner Einrichtung unter dem Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“. „Nach dem kleinen Programm wird es einen kurzen Rundgang durch die Kita geben. Im Anschluss ist in engem Kreis ein Gespräch mit Herrn Tillich geplant“, so Antje Klotsch, die Geschäftsführerin der Volkssolidarität Döbeln. Der Kreisverband ist der Träger der Kita.

Gegen 18 Uhr wird der Ministerpräsident zur Dialogveranstaltung im Döbelner Volkshaus erwartet. Mit 150 angemeldeten Bürgern diskutiert er dort über die Themen Bildung und Ausbildung, Sicherheit, medizinische Versorgung sowie Wirtschaftsförderung und Mittelstand. Auf dieses Themengebiet habe sich im Vorfeld der Veranstaltung eine zufällig ausgewählte Gruppe von Menschen aus der Region festgelegt, so ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei. Noch immer sind Anmeldungen zu der Veranstaltung möglich. (DA/mf)

