Tierschützer sind eine Sorge los Das Baumfällproblem ist rasch geklärt. Auch scheint die Aktion finanzierbar zu sein. Aber es stehen mehr große Ausgaben an.

Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes Thomas Schröder (r. ) besuchte kürzlich das Tierheim in Leisnig. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Seit ein paar Monaten schon war es als Problem bekannt: Auf dem Felsen, der auf einer Seite an das Tierheimgelände grenzt, drohen Bäume umzukippen und auf die Hundezwinger zu stürzen. Firmen, die der Tierschutzverein als Betreiber zum Begutachten der Situation eingeladen hatte, gaben erst gar kein Angebot ab, weil ihren Einschätzungen zufolge Spezialgerät anfahren müsste. Diese Situation hat der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes Thomas Schröder bei seinem Besuch in Leisnig angesprochen (DA berichtete). „Daraufhin ist Uwe Dietrich vom Ordnungsamt mit dem Chef des Baumpflegeservice Bilski aus Tautendorf vor Ort gewesen“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) am Dienstag. Der Fachbetrieb werde die Arbeiten wahrscheinlich im März ausführen und die Gefahr beseitigen.

Teuer wird der Einsatz, das steht außer Frage. Doch der Dachverband habe eine vierstellige Summe zugesagt, so Heimleiterin Rosi Pfumfel am Dienstag. Auch die Stadt Leisnig werde sich beteiligen. Das hilft dem Tierschutzverein als Träger des Heimes weiter. Er muss in diesem Jahr noch den Anschluss des Geländes an das öffentliche Kanalsystem finanzieren, weil eine vollbiologische Kläranlage auf dem Felsen am Heim nicht eingebaut werden kann. Darüber hinaus ist eine neue Einzäunung des Geländes nötig. Die jetzige ist mehr als 25 Jahre alt und marode. Dafür rechnet Rosi Pfumfel mit Kosten in Höhe von rund 10 000 Euro. (DA/sig)

zur Startseite