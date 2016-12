Tierschützer sagen Danke Viele Menschen haben in diesem Jahr für den Tierschutzverein Stolpen-Neustadt gespendet. Für nächstes Jahr wünschen sich die Mitglieder etwas.

Die Tierschützer konnten einigen Bewohnern helfen, ihre Katzen wiederzufinden. © Symbolbild: dpa

Der Tierschutzverein Burgstadt Stolpen-Neustadt hatte im zurückliegenden Jahr reichlich zu tun. Im Mittelpunkt standen vor allem wieder streunende Katzen, die den Tierschützern gemeldet wurden. Einige wurden vermittelt, andere in Tierheimen untergebracht. Darüber hinaus konnten die Tierschützern auch einigen Katzenbesitzern helfen, ihre Vierbeiner wieder zu finden. Das alles kostet Geld. Und auch in diesem Jahr haben viele Menschen für die Tierschützer gespendet, manche auch anonym.

Die Vereinschefin Rotraud Klinger möchte nun allen, die den Tierschutz finanziell unterstützen danken. Der Dank gehe auch an alle Mitglieder und freiwillige Helfer. Auch auf die Unterstützung der Städte Stolpen und Neustadt habe man sich wieder verlassen können“, sagt Rotraud Klinger. Nicht zuletzt sprechen die Mitglieder des Vereins aber auch das Thema Kastrationspflicht an. Die wird derzeit nur in Dürrröhrsdorf-Dittersbach diskutiert. Eine Entscheidung ist aber auch dort noch nicht gefallen. Tierschützer wie Helfer des Vereins würden allerdings eine rege Diskussion darüber auch in den anderen Städten begrüßen. (SZ/aw)

