Tierschützer sagen Danke Freiwillige Helfer haben den Tierschutz auch 2016 unterstützt. Spenden werden aber auch weiter benötigt.

Sebnitz. Der Tierschutzverein Franz von Assisi in Sebnitz hat auch in diesem Jahr Unterstützung erfahren. Immer wieder habe es Spender gegeben, die Geld überwiesen hätten und somit nicht nur das Futter, sondern vor allem auch die Tierarztkosten mitfinanziert haben.

Die Stadt Sebnitz hatte auch in diesem Jahr wieder mit 500 Euro unterstützt. Nicht zu vergessen auch die Futterboxen, die der Verein in einigen Einkaufsmärkten aufstellen durfte. Dort habe man immer wieder einige Dosen entnehmen können, obwohl sich der Verein über noch mehr Futterspenden freuen würde. Zu tun hatten die Tierschützer wieder reichlich. So mussten wieder mehrere Katzen vermittelt werden, einige davon wurden auch in Tierheimen untergebracht. Darüber hinaus waren es vor allem auch vermisste Katzen, die die Frauen auf Trab gehalten haben. Fast alle Katzen sind übrigens wieder da. Sie wurden versehentlich in Schuppen oder Garagen eingesperrt.

Allen, die 2016 die Tierschützer unterstützt haben, dankt Vereinschefin Rosemarie Lange. Und sie hofft, dass es im nächsten Jahr wieder Menschen mit einem großen Herz für Tiere gibt. Deshalb sind auch Spenden immer willkommen. (SZ)

Kontakt: Rosemarie Lange, 035971 53893

