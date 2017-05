Tierschützer chippen Katzen Oft werden Fundtiere im Tierheim Radeberg abgegeben, die offenbar entlaufen sind. Um den Halter zu ermitteln, braucht es technische Hilfe.

Viele Katzen werden im Tierheim abgegeben. © Uwe Soeder

Immer wieder werden im Radeberger Tierheim Fundtiere abgegeben, die ganz offensichtlich zahm und an den Umgang mit Menschen gewöhnt sind. „Tiere, die also irgendwo Zuhause sind und dort gewiss auch vermisst werden, deren Halter wir aber von uns aus nicht ermitteln können“, macht Matthias Kuri vom Tierschutzverein deutlich. Im schlimmsten Fall, fügt er an, werden diese Tiere, wenn sie während der „Verwahrdauer“ von 28 Tagen im Tierheim nicht abgeholt werden, an neue Tierfreunde vermittelt und gehen ihren Besitzern damit endgültig verloren.

Aus diesem Grund hat sich der Tierschutzverein Radeberg jetzt dazu entschlossen, ab sofort seine Katzen, besonders diejenigen, die auch außerhalb der Wohnungen ihrer Besitzer Auslauf bekommen, nur noch gechippt abzugeben. Die Kosten für das Chippen werden dabei vom Verein zur Hälfte bezuschusst. Auch übernimmt der Verein die Registrierung des Tieres und seines Halters beim Haustierverzeichnis Tasso. Durch ein Lesegerät kann dann im Falle des Ausbüxens und Findens des gechippten Tieres die Nummer seines Chips berührungsfrei ausgelesen werden, beschreibt Matthias Kuri. „Bei registrierten Tieren liefert uns diese Nummer über das Haustierregister dann die Kontaktdaten des Halters, der so informiert werden kann.“ (szo)

