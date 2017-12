Tierschützer attackieren Weihnachtsmarkt Die Organisation PETA fordert, das Ponyreiten für Kinder abzuschaffen – mit Argumenten aus der Ferne.

zurück Bild 1 von 3 weiter Ponyreiten auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Anger in Radebeul-Altkötzschenbroda. Die Pferde stammen vom Friesenhof Altlindenau, wo sie zur Reitschule gehören. Ihre Führerinnen betreuen die Tiere auch sonst in der Woche. © Norbert Millauer Ponyreiten auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Anger in Radebeul-Altkötzschenbroda. Die Pferde stammen vom Friesenhof Altlindenau, wo sie zur Reitschule gehören. Ihre Führerinnen betreuen die Tiere auch sonst in der Woche.

Die Trense im Pferdemaul ist eine weiche, die das Gebiss schont.

Die Zügel werden locker und die Seiten wechselnd von Betreuerinnen geführt.

Radebeul. Ein junger Vater hebt seine Tochter in den Pferdesattel von August. Andere Kinder mit ihren Eltern warten noch, bis die Ponys Pico und Jerry ankommen und ihre Steppkes dran sind. Die Ponyrunde für 1,50 Euro ist eine der Besonderheiten auf dem dörflichen Radebeuler Weihnachtsmarkt „Lichterglanz & Budenzauber“.

Noch vor dem Getümmel vor den Buden steht die Krippe mit frischem Heu und einem Eimer geschälter Möhren. Kathleen und ihre Freundinnen von der Reitschule führen die Pferde am Zügel, mal von der einen Seite, mal von der anderen. Auf ihren Westen steht, woher die Tiere stammen – vom Radebeuler Friesenhof aus Lindenau.

René Dolze, Bäckermeister und Betreiber des Pferdehofes, bringt die Tiere nach dem Mittag auf den Weihnachtsmarkt. Gegen 18 Uhr holt er sie wieder ab. An diesem zweiten Adventssonntag ist allerdings die Stimmung getrübt. Er hält einen Brief in der Hand von der Tierschutzorgansisation PETA. In diesem fordert PETA, das Ponyreiten für Kinder abzuschaffen. Die Organisation wörtlich: „Auf dem Weihnachtsmarkt in Altkötzschenbroda wird auch in diesem Jahr wieder das Ponyreiten angeboten. PETA übt scharfe Kritik an dem rücksichtslosen Umgang mit den Pferden und sieht darüber hinaus Gefahren für die Kinder. Daher bittet die Tierrechtsorganisation den Veranstalter, das Amt für Kultur & Tourismus Radebeul, dem Vorbild anderer deutscher Städte wie Konstanz und Zwickau zu folgen und das Ponyreiten künftig nicht mehr zuzulassen.“

Das Kulturamt hat sofort reagiert, sich mit René Dolze verständigt und auch das Veterinäramt in Meißen um seine Meinung gebeten. Von dort schreibt Dr. Gottfried Schneider: „Der Friesenhof Altlindenau ist im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Meißen als pferdehaltender Betrieb registriert und besitzt aus tierschutzrechtlicher Sicht die Paragraf-11-Erlaubnis gemäß Tierschutzgesetz zum Betreiben einer Pferdepension sowie zur Unterhaltung eines Reit- und Fahrbetriebes. Damit sind die einschlägigen veterinär- und tierschutzrechtlichen gesetzlichen Vorgaben durch den Betrieb erfüllt und der Durchführung von Reitveranstaltungen (hier: Ponyreiten auf dem Weihnachtsmarkt Altkötzschenbroda) stehen keine rechtlichen Bedenken entgegen.“ Derartige Tierhaltungsbetriebe unterliegen einer permanenten amtlichen Überwachung und müssen daher auch jederzeit mit unangemeldeten behördlichen Kontrollen rechnen“, so Schneider. Kurz: Keine Bedenken.

Zuständig bei PETA ist Peter Höffken, Fachreferent für Tiere in der Unterhaltungsbranche. Bei ihm hat die SZ nachgefragt, ob er oder ein anderer Mitarbeiter der Tierschutzorganisation sich ein Bild über die Situation in Radebeul gemacht hat. Oder ob die Organisation aus Radebeul Hinweise zum Ponyreiten auf dem Altkötzschenbrodaer Weihnachtsmarkt bekommen hat, die möglicherweise die Vorwürfe von PETA erhärten. Höffken dazu: „Wir waren nicht vor Ort und haben auch keine Hinweise bekommen. Aber wir kennen solche Veranstaltungen.“ Man sei sich bewusst, dass es regionale Unterschiede gibt. Dennoch nehme man sich heraus, die Kritik anzubringen. Wo solche Veranstaltungen mit Ponys sind, werde aus den Veranstaltungskalendern recherchiert.

Die PETA-Leute werfen Radebeul und Dolze vor, dass der Kopf der Ponys von sogenannten Ausbinder-Zügeln am Sattel fixiert werde. Bei unberechenbaren Reaktionen würde den Pferden im Gebiss Schmerz zugefügt. „Solche Zügel und Fixierungen haben die Tiere nicht. Dagegen werden weiche Wassertrensen verwendet, mit denen sich die Ponys wohlfühlen“, so Dolze.

Ina Dorn vom Kulturamt: „Die Tatsache, dass in dem PETA-Schreiben von lauter Musik und wechselnden Lichtern gesprochen wird, lässt meines Erachtens vermuten, dass es sich um ein allgemeines Anschreiben an verschiedene Weihnachtsmärkte handelt, da beides bei uns ja nicht gegeben ist und die Ponys somit gänzlich andere Bedingungen vorfinden.“

Das Ponyreiten auf dem Radebeuler Weihnachtsmarkt, so sind sich das Kulturamt und der Reiterhof-Betreiber einig, wird am dritten Advent fortgesetzt. Und August, Pico und Jerry lassen sich ohnehin nicht beeindrucken – sie ziehen weiter gelassen mit roten Kappen ihre Runden.

