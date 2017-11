Tierrechtler loben Köche an Uni-Mensen

Die Tierschutzorganisation Peta hat jetzt die Arbeit der Köche in drei Dresdner Mensen gelobt. Für deren umfangreiches veganes Angebot gab es jeweils drei Sterne. Die ausgezeichneten Angebote sind das Zeltschlösschen am Nürnberger Platz, die BioMensa U-Boot in der George-Bähr-Straße 1b und die Mensa Johannstadt am Uniklinikum. Seit 2014 befragt Peta die 58 Studentenwerke in Deutschland nach den veganen Angeboten in ihren knapp 900 Mensen und Cafeterien. Sowohl 2016 als auch 2017 überzeugte das Studentenwerk Dresden mit seinem guten veganen Angebot. In den drei ausgezeichneten Mensen gibt es jeden Tag mindestens ein veganes Gericht.

Die Dresdner Mensen haben bereits viele vegane Gerichte, Snacks oder Kuchen im Angebot. Hier können nicht nur Studenten und Wissenschaftler speisen. Auch für Gäste von außerhalb stehen die Angebote offen. (SZ/acs)

