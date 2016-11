Tierquäler schlägt auf Pferdehof zu Ein Unbekannter hat in Klipphausen ein Pferd mit einer Eisenstange so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.

Ein Pferd wurde in Klipphausen von einem Tierquäler heimgesucht. © Symbolfoto: dpa

Auf einer Pferdekoppel neben dem bekannten amerikanischen Salon „Western Inn“ im Klipphausener Ortsteil Scharfenberg kam es bereits am letzten Wochenende zu einer rücksichtslosen Tat. Am vergangenen Sonnabend wurde hier ein Pferd mit schweren äußeren Verletzungen gefunden und wenig später eingeschläfert.

Wie die Chefin des Western Inn Dagmar Großer bestätigt, scheinen die Verletzungen durch einen Tierhasser verursacht worden zu sein. Denn am vergangenen Sonnabend Mittag sei eine modifizierte Eisenstange auf der Koppel entdeckt worden. Daraufhin schaltete Großer die Polizei ein, die inzwischen die Ermittlungen aufgenommen hat. „Es weist einiges daraufhin, dass das Tier durch die Eisenstange so schwer verletzt wurde, dass es an den Folgen gestorben ist“, so ein Sprecher der Polizei. Das Pferd, so Großer, habe sich auf der Koppel in Scharfenberg in Pension befunden. In geschwächtem Zustand sei es am letzten Sonnabend von der Besitzerin gefunden worden. Diese habe es noch in eine Tierklinik gebracht. Dort habe man dann entschieden, das Pferd einzuschläfern.

