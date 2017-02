Tierquäler akzeptiert Strafe Der Mann, der einen Hund verbrannt haben soll, zahlt 2 400 Euro Strafe. Tierschützer kritisieren das.

Der verbrannte Hund war im April 2016 auf einem Waldparkplatz in Weinböhla entdeckt worden. © Archiv/Arvid Müller

Der Mann, der im April 2016 auf einem Waldparkplatz in Weinböhla einen Hundewelpen angezündet haben soll, hat die Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro akzeptiert. Wie das Amtsgericht Meißen auf SZ-Nachfrage bestätigt, ist der Strafbefehl seit dem 16. Februar rechtskräftig. Damit wird es nicht zu einer öffentlichen Verhandlung kommen. Zudem wurde dem Mann aus Meißen für die Dauer von zwei Jahren das Halten und Betreuen von Hunden verboten.

Anfang April vergangenen Jahres entdeckte eine junge Autofahrerin auf einem Parkplatz am Waldrand zwischen Weinböhla und Steinbach einen brennenden Laubhaufen. Die Frau hielt an und trat das Feuer aus. Sie fand auf dem Haufen eine Decke. Darin war ein Hundewelpe eingewickelt. Der 46-jährige Tatverdächtige aus Meißen soll den Welpen zunächst erschlagen, mit Benzin übergossen und dann angezündet haben.

Die Tierschutzorganisationen Peta und Tasso hatten jeweils eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters von Weinböhla führen. Ausgezahlt wurde das Geld bisher nicht, da nicht bekannt ist, wer der Polizei einen Tipp gegeben hat.

Tasso kritisiert dieses viel zu milde Urteil angesichts der Schwere des Vergehens. „Diese abscheuliche Tat hätte mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden können, da hier ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund getötet wurde beziehungsweise ihm aus Rohheit erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt wurden“, so Mike Ruckelshaus, Leiter Tierschutz Inland bei Tasso. Es sei unverständlich, dass seitens des Gerichts kein Verfahren eröffnet wurde. „Wir sind empört, dass sich der Täter für diese an Grausamkeit kaum zu überbietende Tat nicht vor einem Gericht verantworten muss“, so Mike Ruckelshaus. Leider werde die Staatszielbestimmung Tierschutz auch 15 Jahre nach ihrer Einführung zu wenig von Staatsanwaltschaften und Gerichten berücksichtigt, was dazu führe, dass klare Verstöße gegen das Tierschutzgesetz von den Justizbehörden nicht als solche erkannt und deshalb auch nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Dies belegt auch eine wissenschaftliche Untersuchung, so Mike Ruckelshaus. „Diese Studie nennt als Gründe für die Ablehnung von Tierschutzverfahren unter anderem ein bei Staatsanwaltschaften und Richtern geringes Tierschutzengagement beziehungsweise -interesse sowie mangelnde Fachkenntnisse der Tierschutzgesetze als auch der Bedürfnisse und des Schmerzempfindens von Tieren.“

