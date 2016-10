Tierpräparate aus Vereinshaus gestohlen

Zeugen zu versuchtem Autodiebstahl gesucht Kodersdorf. Die Kriminalpolizei sucht Hinweise zu einem versuchten Autodiebstahl, der sich bereits am Mittwoch, den 28. September, in Kodersdorf ereignete. Laut Polizei hatten sich zwei Unbekannte am EDEKA-Markt an der Straße der Einheit an einem schwarzen Ford Edge zu schaffen gemacht. Ein Mann störte die beiden Diebe offenbar, woraufhin diese flüchteten. Der Zeuge konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben: Die erste Person sprach gebrochen Deutsch, war zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und mit schlanker Gestalt. Er hatte kurze blonde Haare und trug eine blaue Stoffhose und vermutlich eine schwarze Jacke mit einem Hemd darunter. Der zweite Mann war etwa 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schmächtiger, dürren Figur. Bekleidet war er mit einer weißen Jogginghose und weißem Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in dem Fall und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu den beiden Unbekannten oder deren Fluchtrichtung machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion unter der 03581 468-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fahrrad gestohlen Görlitz. In der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte in Görlitz an der Lutherstraße ein Fahrrad. Den Wert des Bikes der Marke Focus bezifferte der Eigentümer auf etwa 900 Euro.

Trunkenheitsfahrt Görlitz. Am späten Montagabend kontrollierte in Görlitz an der Alten Nieskyer Straße eine Streife des örtlichen Polizeireviers einen Opel und dessen Fahrer. Die Beamten nahmen bei dem 30-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 2,2 Promille. Die Polizisten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß Weißwasser. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag nahe Weißwasser. Der 72-jährige Fahrer eines Renault Megan war mit seinem Pkw auf der S 157 in Richtung B 156 unterwegs. Dort missachtete der Mann offenbar die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße herannahenden Toyota Starlet. Es kam zum Unfall, bei dem sich der 67-jährige Fahrer des Toyota, seine 63 Jahre alte Beifahrerin und der Renault-Fahrer leicht verletzten. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18000 Euro.