Tierpension statt aussetzen Bei einigen Fundtieren ist denkbar, dass sie während des Urlaubs sich selbst überlassen wurden. Die Pensionen sind voll.

Zwergkaninchen Hansi, mit Marlies Przybilla (links), und eine Rotwangen-Schmuckschildkröte, mit Carmen Poser, wurden offenbar ausgesetzt. © André Braun

Sie ist schon eine Seltenheit im Tierheim Ostrau, die Rotwangen-Schmuckschildkröte. Die Polizei hat das Tier am 19. Juli am Bahnhof in Döbeln gefunden, auf den Gleisen. Seitdem lebt die Schildkröte in Ostrau. Da sich bisher niemand gemeldet hat, geht Marlies Przybilla, die Leiterin des Tierheims, davon aus, dass die Schildkröte ausgesetzt worden ist. Ob die Halter im Urlaub sind, kann sie natürlich nur spekulieren.

Nahe liegt das auch bei Anni. Die erst wenige Jahre alte Hündin wurde vor einigen Tagen am Rasthof Auerswalder Blick an der A 4 bei Lichtenau aufgegriffen und nach Ostrau gebracht. Die Hündin befindet sich derzeit in einer privaten Pflegefamilie, weil sie sehr sensibel und zurückhaltend ist und sich im Tierheim nicht einleben konnte.

Ein neues Zuhause sucht auch Hansi. Das Zwergkaninchen hat das Döbelner Ordnungsamt am Wettinplatz aufgegriffen. „Der Hase hatte sehr lange Krallen“, sagt Marlies Przybilla. Ein Zeichen für schlechte Pflege. Auch für ihn hat sich bisher noch kein Besitzer gemeldet.

Wer im Urlaub niemanden für die Betreuung des Haustieres hat, der kann auf die Plätze in den Tierpensionen der Region zurückgreifen. Das Tierheim Ostrau bietet solche an, ebenso das Tierheim Leisnig. Das Angebot ist jedoch begrenzt. Vor allem Marlies Przybilla musste dieses Mal mehr Tierhalter als sonst wegschicken, weil sie keinen Platz mehr hatte. „Es sind zwei Tierpensionen in der Umgebung weggefallen. Und wir benötigen ja auch noch freie Plätze für Notfälle“, sagt die Tierheim-Leiterin, die bei den Absagen immer ein schlechtes Gewissen gehabt habe. Auch Silke Pfumfel vom Leisniger Tierheim konnte in diesem Jahr nicht alle Urlaubstiere aufnehmen. „Wir haben nur sechs Plätze für die Hunde. Wenn diese belegt sind, bleibt nicht viel für die Pension“, sagt Pfumfel. Ausgesetzte Tiere mussten die Leisniger bisher in diesem Sommer noch keine aufnehmen.

Marlies Przybilla rät den Tierhaltern, sich schon im Februar für einen Pensionsplatz anzumelden. „Dieses Mal waren wir im März/April schon reich gebucht“, sagt die Leiterin aus Ostrau. Bevorzugt nimmt Marlies Przybilla Tiere auf, die schon einmal in der Einrichtung gewesen und inzwischen vermittelt worden sind. So schlägt sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Die Nachkontrolle bei den neuen Haltern kann entfallen, weil sich das Tierheim-Team durch den Kontakt mit den Haltern und dem Tier in Pension ein gutes Bild von dem Verhältnis zwischen neuem Besitzer und vermitteltem Tier machen kann. Aufgenommen hat sie bisher neben Hunden und Katzen auch schon Pferde, Ponys, Ziegen sowie Kleintiere wie Meerschweinchen oder Hamster. „Ich nehme nur nicht gern Exoten“, sagt Marlies Przybilla. Die Bedingungen, unter denen diese gehalten werden, sind sehr speziell. Sie brauchen Feuchtigkeit, Licht, eine Wärmelampe. „Für Notfälle habe ich das aber alles da“, betont die Leiterin des Tierheims.

Schwer falle die Umgewöhnung an eine neue Umgebung auf Zeit vor allem Katzen. Das bestätigen sowohl Silke Pfumfel als auch Marlies Przybilla. „Manche essen zwei Tage erst mal nichts“, so die Mitarbeiter des Leisniger Tierheims. „Bei Katzen rate ich immer erst mal, Nachbarn oder Freunde zu fragen, ob sie das Füttern und Reinigen des Katzenklos übernehmen“, sagt die Leiterin des Ostrauer Tierheims. Das wird in den Ferien regelmäßig von Eltern mit Kindern besucht. Auch Hortkinder beschäftigen sich gern mit den Tieren. In Leisnig greifen nächste Woche wieder zwei Schülerinnen dem Team unter die Arme. (DA/mf)

