Tierparkgeschichten gesucht Der Zoo wird 60. Tierparkleitung und SZ sammeln deswegen die Erinnerungen der Besucher.

Der Bär gehört zu den Attraktionen des Bischofswerdaer Tierparkes. © Steffen Unger

Vor einem Jahr zogen drei Alpakas im Tier- und Kulturpark Bischofswerda ein, wurden im Mai zum ersten Mal geschoren, im Juni getauft. Seither sind Flocke, Bruno und Nesquik die absoluten Lieblinge der Besucher, zumal der Tierpark auch Trekkingtouren mit den knuffigen Vierbeinern auf den Butterberg anbietet. Eine von vielen Geschichten, wie es sie zuhauf aus sechs Jahrzehnten Zoo in Bischofswerda gibt.

Die Erinnerungen daran sollen nicht verloren gehen. Tierparkleitung und Sächsische Zeitung möchten diese zum Jubiläum in einer Broschüre veröffentlichen. Was, liebe Leser, haben Sie denn im Zoo erlebt? Was macht den Tierpark für Sie besonders? Was gefällt Ihnen und warum? Welche Tiere haben Sie ins Herz geschlossen und wie kam das? Wir möchten Sie ermuntern, sich an schöne Erlebnisse zu erinnern, diese kurz aufzuschreiben und an die SZ zu schicken. Gern hätten wir auch die passenden Bilder dazu. Oder Sie erzählen uns von Ihrem letzten Tierparkbesuch, so wie es viele im elektronischen Gästebuch des Tierparks tun. Vergessen Sie aber bitte nicht, uns Ihren Vor- und Familiennamen und den Wohnort zu nennen.

Bitte schicken Sie Ihre aufgeschriebenen Erlebnisse und Fotos bis 12. Mai an: sz.bischofswerda@ddv-mediengruppe.de oder Sächsische Zeitung, Kamenzer Straße 5, 01877 Bischofswerda, oder auch gern an den Tierpark, Sinzstraße 3, 01877 Bischofswerda; bitte dafür aber nicht das elektronische Gästebuch des Tierparks nutzen. (ck)

