Tierparkchef fühlt sich gemobbt Heiko Drechsler denkt nach den Raubtierattacken auf seine Kängurus ans Aufgeben.

Heiko Drechsler beklagt fehlende Unterstützung für seinen Tierpark aus der eigenen Stadt. Zuspruch erhält er von außerhalb. © kairospress

Den Verlust von fünf seiner neun erwachsenen Kängurus durch Fuchs- oder Marderhundbisse hat der Meißner Tierparkchef Heiko Drechsler noch nicht verarbeitet, schon droht ihm neues Ungemach. Im Internet werfen ihm gleich mehrere Kommentatoren vor, selbst eine Mitschuld an dem Unglück zu tragen und seine Anlage im Stadtteil Siebeneichen nicht gut zu bewirtschaften.

So schreibt etwa die Dresdnerin Julia Lehnert in einer Reaktion auf den Artikel über den Tod der Kängurus: „Größere Gehege und Ställe, um die Tiere nachts zu schützen, wären vielleicht auch ein guter Ansatz. Die Besucher im Tierpark bleiben aus, weil selbst Kinder sehen, dass die Haltungsbedingungen nicht o.k. sind.“ Andere Tierschützer schließen sich an. Der Tenor der Einträge geht zumeist dahin, dass exotische Tiere wie Kängurus und Tiere mit einem großen Raumbedarf nicht in Gefangenschaft gehalten werden sollten.

Heiko Drechsler weist die Kritik zurück. Seinen Angaben zufolge entsprechen die Gehege und übrigen Anlagen in Siebeneichen exakt den behördlichen Vorgaben. Die Kängurus seien durch einen zwei Meter hohen Zaun und Stromnetze nach oben sowie durch Betonplatten nach unten hin gesichert gewesen. Der Tierpfleger sieht in den Kommentaren eine regelrechte Kampagne, die von einigen Leuten in Meißen gegen ihn und sein Unternehmen im Internet geschürt werde.

Angesichts der massiven Vorwürfe habe er darüber nachgedacht, den Tierpark aufzugeben und sich ganz seiner züchterischen Arbeit zu widmen oder neu zu orientieren, so Drechsler. Was ihn davon abhalte, sei der viele Zuspruch, den er von außen erfahre. Frühere Besucher aus Oschatz, aus Wilsdruff, Dresden und sogar aus Thüringen hätten ihn bestärkt, ihm Spenden überwiesen und Mut zugesprochen.

Der aus Dresden kommende Heiko Drechsler betreibt den Tierpark mittlerweile seit 14 Jahren. Zugesetzt haben ihm dabei insbesondere die Hochwasser und lange Winter. Im Laufe der Zeit hat der Unternehmer versucht, durch Spielgeräte und neue Tiere vor allem die Attraktivität für Kinder und Familien zu steigern.

zur Startseite