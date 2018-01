Tierpark will investieren An der Wildtier-Auffangstation wurde schon gebaut. Damit noch mehr passieren kann, hofft der Tierpark-Leiter auf Fördergeld.

Tierpark-Chef Gerhard Herrmann mit einer Schleiereule. Es soll eine Auswilderungsvoliere für Eulen errichtet werden. © SZ/Archiv

Riesa. Der Riesaer Tierpark will in diesem Jahr in den Naturschutz investieren. Wie Leiter Gerhard Herrmann auf Anfrage berichtet, soll eine Auswilderungsvoliere für Eulen errichtet werden. Denn wenn aus der Bruthöhle gefallene Jungvögel im Tierpark abgegeben und aufgezogen werden, dann hätten die es zunächst in der Wildnis schwer, weil sie das Jagen erst erlernen müssen. Die Voliere im Auswilderungsgebiet wäre dann ein Rückzugsort, an dem die Eulen auch nach der Auswilderung noch Futter finden. „Wir erhoffen uns davon eine bessere Integration der Vögel“, erklärt Herrmann. Um das Projekt realisieren zu können, hoffen die Tierpark-Mitarbeiter nun auf Fördergeld vom Landkreis.

Der Tierpark konnte sich auch im vergangenen Jahr über einen kleinen Geldsegen freuen. Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt stellte 15 000 Euro zur Verfügung, um die Auffangstation zu modernisieren und die Haltungsbedingungen zu verbessern. Unter anderem ging es dabei darum, die Tiere räumlich besser zu trennen. So vertragen sich beispielsweise auch nicht alle Greifvogelarten untereinander, erklärt Gerhard Herrmann. Zudem sei die Zahl der Pfleglinge über die vergangenen Jahre stetig gestiegen. Zuletzt seien binnen eines Jahres 54 Tiere aufgepäppelt worden.

