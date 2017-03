Tierpark widmet sich der Wildkatze Das Tier galt in Sachsen als ausgestorben. Nun siedelt es sich wieder an. Im Kloster ist die Art zu sehen – sogar lebend.

Stella Bresch trifft letzte Vorbereitungen für die Ausstellung. © Sebastian Schultz

„Rückkehr auf leisen Pfoten“ – so heißt die neue Ausstellung, die jetzt im Klostertierpark zu sehen ist. In Sachsen galt die Wildkatze bis vor einigen Jahren als ausgestorben, langsam siedelt sie sich in einigen Regionen wieder an. Tierparkchef Gerhard Herrmann schätzt, dass die letzten Exemplare in und um Riesa vor mehr als 100 Jahren gelebt haben. „Durch die Industrialisierung und die intensive Land- und Forstwirtschaft wurde die Wildkatze vertrieben.“ Bis heute sei die Art nicht zurückgekehrt – zumindest nicht nachweislich. „Es gab mal Vermutungen, dass Wildkatzen in der Gohrischheide leben. Doch dafür liegen keine Nachweise vor.“ Die Wildkatze werde leicht mit Hauskatzen mit ähnlicher Fellfärbung verwechselt.

Die Ausstellung zeigt unter anderem, durch welche Merkmale Haus- und Wildkatzen zu unterscheiden sind. Doch eines ist bei beiden Arten gleich: Sie reagieren auf Baldrian. „Unter den Ausstellungsstücken ist auch ein Lockstock, der dafür verwendet wird, Wildkatzenbestände nachzuweisen.“ Die Stöcke würden mit Baldrian behandelt und dann in Wäldern aufgestellt. „Die Katzen reiben sich daran. Die Analyse der Haare daran gibt Aufschluss, ob es eine Wild- oder eine Hauskatze war“, erklärt Herrmann. Neben Bildern, Infomaterial und einer ausgestopften Wildkatze gibt es im Klostertierpark auch vier lebende Exemplare. „Nur etwa 70 Zoos und Tierparks in Deutschland halten Wildkatzen“, so Herrmann. Sie seien eben sehr anspruchsvoll, etwa was das Futter angeht.

Die Sonderausstellung ist im Eintrittspreis enthalten.

