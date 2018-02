Zoogeschichten Tierpark Weißwasser wird immer beliebter Die Kita-Erzieherin probierte es anschließend gleich selber aus. Bald wird sie Routine darin haben.

Gemeinsam für die Region die Tierparkleiter der Oberlausitz: Silvia Berger (Bischofswerda), Eugène Bruins (Hoyerswerda), Gert Emmrich (Weißwasser), Sven Kammer (Görlitz), Andreas Stegemann (Zittau). © Christian Köhler

Weißwasser. Der Januar 2018 kam mit so wenig Sonne daher wie seit Jahrzehnten nicht. Kein Wunder, dass sich die Zahl der Besucher im Tierpark Weißwasser in Grenzen hielt. Dabei gibt es das ganze Jahr über für Tierfreunde in dem 6,5 Hektar großen Zoo Interessantes zu entdecken. Allerdings hat das schlechte Wetter im vorigen Jahr vielen potenziellen Zoobesuchern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für 2017 weist die Statistik 34000 Besucher aus. Im Jahr davor waren es über 40 000. Das lag vor allem am Jubiläum des Zoos. Der war 1966 als eine Initiative von Bürgern, Betrieben und Einrichtungen der Stadt gegründet worden. Den ersten Volieren mit Vögeln folgten alsbald Gehege für Huftiere. Später zogen auch Affen und große Raubtiere ein. 2016 feierte er 50. Geburtstag.

Unter den Gästen der Jubiläumsveranstaltungen dürften Inhaber von Dauerkarten gewesen sein. 180 Jahreskarten konnten die Mitarbeiter der Einrichtung 2017 an den Mann und die Frau bringen. 60 mehr als in den Jahren davor. Tierparkchef Gert Emmrich sieht darin „die gewachsene Verbundenheit mit dem Zoo“. Dauerkarten rechnen sich für die Besucher. Für etwas mehr als den dreifachen Eintrittspreis kann man das ganze Jahr über im Tierpark spazieren gehen. Und nicht nur das: Mit den Jahreskarten aus Weißwasser erhalten deren Besitzer auch in den anderen vier Zoos in der Oberlausitz – Hoyerswerda, Bischofswerda, Görlitz und Zittau – diverse Vergünstigungen und umgekehrt deren Dauerkarteninhaber einen Preisnachlass in Weißwasser. Nach Aussage von Gert Emmrich könne jeder Tierpark über die Konditionen selbst entscheiden. Man sei aber miteinander im Gespräch, eine einheitliche Lösung für die Oberlausitz zu finden.

Aktuell weist die Statistik für den Tierpark Weißwasser 318 Tiere in 62 Arten und Rassen aus, wobei die Anzahl der Fische eher überschlagen ist. In großen Tierparks stehen am Jahresbeginn Inventuren an, wird alles gezählt und gewogen, was da kreucht und fleucht. Für kleine Zoos wie den in Weißwasser sei eine solche Bestandsaufnahme in der Regel nicht nötig – und zum Teil auch gar nicht möglich. „Um die Bären zu wiegen, würde uns schon die dafür notwendige große Waage fehlen“, so Gert Emmrich schmunzelnd. Ob die Tiere fit und munter sind, darauf werde sowieso nicht nur einmal im Jahr geschaut, sodass mit Überraschungen normalerweise nicht zu rechnen ist. Wenn allerdings die Vögel Vitaminpräparate brauchen, dann nutzt der Tierarzt die Gelegenheit, jeden Einzelnen in die Hand zu nehmen und genauer hinzuschauen, ob alles stimmt.

Baulich passiert in diesem Jahr auch so Einiges. Bereits voll im Gange sind – wie könnte es in der Stadt des Glases anders sein – die vorbereitenden Arbeiten für ein Spiegellabyrinth mit 50 Spiegeln als Erlebnisinszenierung für Kinder. Im ersten Halbjahr soll es fertig sein. Dazu später mehr.

Ab heute lesen Sie jeden Freitag im TAGEBLATT, was es Neues bei den Bewohnern im Tierpark Weißwasser gibt.

Tierpark Weißwasser, Teichstraße 56. Geöffnet im Februar täglich 9 bis 16 Uhr. Eintritt: Erw. 4,90 Euro, ermäßigt 2,90 Euro, Familien 12,50 Euro. 03576 208366.

