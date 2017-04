Tierpark Weißwasser sucht Namen für junge Eselin

zurück Bild 1 von 3 weiter Noch ist sie namenlos: Die zwei Wochen alte Eselstute im Tierpark Weißwasser. © Tierpark Weißwasser

Am Dienstag war auch von den Kamelen Nachwuchs zu vermelden.

Der kleine Paarhufer hat seine ersten Gehversuche bereits hinter sich.

Weißwasser. Die im Tierpark Weißwasser neu geborene kleine Eselstute ist mittlerweile reichlich zwei Wochen alt – aber noch hat sie keinen Namen. Das soll sich nun bald ändern. Wer einen Vorschlag hat, ist aufgerufen, ihn am kommenden verlängerten Wochenende vor Ort an der Kasse abzugeben. Auch einen kleinen Preis gebe es zu gewinnen, sagt Tierparkdirektor Gert Emmrich.

Dabei werden nur die Vorschläge angenommen, die persönlich abgegeben werden. Vorschläge per E-Mail, Facebook oder Telefon kommen nicht in die Wertung. „Lasst Euch was Schönes einfallen!“, ermunterte Emmrich die Tierfreunde in der Region.

Dabei wird es langsam eng auf der Anlage für Kamele und Esel. Nach der Geburt der kleine Eselstute haben nun die Kamele nachgezogen. Am Dienstag früh gab es bei den Höckertieren Nachwuchs. Ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelt, könne so rasch nach der Geburt noch nicht festgestellt werden, erklärte eine Mitarbeiterin des Tierparks auf SZ-Nachfrage. Dabei ist das Kleine früh in Form: „Erste Stehversuche wurden schon unternommen, wir hoffen natürlich, dass alles gutgeht“, kommentierte Tierparkchef Emmrich das freudige Ereignis. (szo)

