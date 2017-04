Tierpark verlängert den Aprilscherz Der Spaß um den neuen „Bewohner“ im Schiebocker Zoo kam an – und brachte eine neue Idee.

Kein neuer Bewohner im Tierpark, sondern der aufgelöste Aprilscherz: ein Arbeitsbock auf Skiern als Ersatz für den angekündigten Schie-Bock aus dem Gletschergebiet. © privat

So ein „Tier“ in der Vogel-Voliere ist schon mal leicht zu übersehen, wenn man nach oben in die Äste guckt, um die „richtigen“ Vögel zu sehen. Ein klasse Gag!, mailte Harald Jürgens am Wochenende begeistert an den Tierpark Bischofswerda. Der Aprilscherz um den neuen Bewohner in Sachsens kleinstem Zoo schlug ein. Einige Besucher kamen extra deswegen am Sonnabend in den Tierpark, sagte die Leiterin der Einrichtung Silvia Berger. Ihren Spaß hatten alle. Deswegen bleibt der Bock noch eine Zeitlang an der Voliere stehen. „Auch das Schild, das die Herkunft und die Besonderheiten des angeblich im ewigen Eis beheimateten Schie-Bocks erklärt, lassen wir noch ein paar Tage hängen, ergänzt um „April, April“, sagte Silvia Berger. (SZ)

