Tierpark schottet sich ab Der Görlitzer Zoo bekommt als erster in Sachsen einen Zaun nach EU-Norm. Finanziert wird der ausgerechnet aus dem Mauerfonds.

Zaunspechte (v.l.): Tierparkdirektor Sven Hammer, der Görlitzer Bürgermeister Michael Wieler, CDU-Landtagsabgeordneter Octavian Ursu und der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer am Lochspaten. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Gar nicht mal so ungeschickt, wie das der Herr Bundestagsabgeordnete so macht. Fest zustoßen, Griffe zusammendrücken und schon ist das Loch ein Stück tiefer und der Haufen daneben ein bisschen höher. Das Gerät, mit der Michael Kretschmer am Donnerstagnachmittag in Görlitzer Erde herumstochert, hat viele Namen. Handbagger, Lochspaten, Erdlochausheber zum Beispiel. So oder so, was der CDU-Mann hier an Arbeit verrichtet, ist sowieso nur symbolischer Natur. Denn außer diesem Loch werden noch 299 weitere benötigt, jeweils einen Meter tief. Sie nehmen Fundamente für stabile Pfosten auf. An denen wiederum wird ein Zaun befestigt, zweieinhalb Meter hoch. Damit wird ein langgehegter Wunsch des Görlitzer Tierparks erfüllt: Eine stabile Abgrenzung gegen unerwünschte Eindringlinge und mögliche Ausbrecher.

Vor allem erstere machen dem Zoo zu schaffen. „Füchse besuchen uns mittlerweile Tag und Nacht“ schildert Tierparkdirektor Sven Hammer. Vor allem auf die gefiederten Bewohner haben es die Räuber abgesehen. Die Folge: Die Störche müssen abends rein. „Brüten ist so unmöglich“, sagt Sven Hammer. Neben tierischen unerwünschten Besuchern ärgert er sich zudem über menschliche in der Nacht. Kupferdachrinnen hat der Tierpark schon längst nicht mehr. Und Sven Hammer wunderte sich schon mal darüber, dass eines Morgens alle Papierkörbe aus Metall auf einem Haufen lagen – abholbereit. Als „böse Buben“, beschreibt der Tierparkdirektor diese Gäste. Kriminelle, Einbrecher trifft es wohl besser.

Zwölf Fälle registrierte der Tierpark im vergangenen Jahr, 2015 waren es sogar 25. „Der alte Zaun ist so marode, dass Diebe nicht erst drüberklettern, sondern einfach durchgehen“, sagt Sven Hammer. Das soll sich mit dem neuen Zaun grundlegend ändern. Tausend Meter ist er insgesamt lang, einmal rund um den Zoo, elf Höhenmeter werden überwunden. Für Straßenbahnnutzer ist ein Extra vorgesehen: In den Zaun wird ein Regendach an der Haltestelle integriert. „Wir sind die erste zoologische Einrichtung in Sachsen, die einen Zaun nach EU-Norm bekommt“, freut sich Sven Hammer. Auf 750 Metern sind die Maschen beispielsweise so eng, dass Einbrecher mit den Fingern nicht durchkommen, der Zaun nicht ausgehoben werden kann. Hinein ist das eine, hinaus das andere. Der Zaun hält Tierparkbewohner davon ab, auszubrechen, möglicherweise die heimische Fauna im Gleichgewicht zu stören.

So ein Bauwerk kostet natürlich. 285 000 Euro in diesem Fall. „Wir haben kein Förderprogramm gefunden, dass einen Zaunbau um einen Tierpark unterstützen würde“, sagt der Görlitzer Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer. Trotzdem gibt es 235 000 Euro Zuschuss – ausgerechnet aus dem Mauerfonds. „Der Bund verwertet Grundstücke, auf denen die frühere Mauer stand“, schildert Michael Kretschmer. Das dauere zuweilen lange, aber ab und zu wird Geld an die ostdeutschen Bundesländer überwiesen. Über das sächsische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium profitiert davon nun der Görlitzer Tierpark. Und die Stadt profitiert von einem eher geringen Eigenanteil von 50 000 Euro.

„Wenn Herr Kretschmer kommt, wird es ja meistens teuer“, sagt der Görlitzer Bürgermeister Michael Wieler schmunzelnd. Aber er bringe ja auch immer etwas mit. „Wenn man sieht, wie es hier vorwärtsgeht, macht die Arbeit noch einmal so viel Spaß“, sagt Carsten Liebig, Vorstandsvorsitzender des Tierpark-Vereins. Es freue ihn besonders, dass der neue Zaun im Jubiläumsjahr gebaut wird. 2017 wird der Görlitzer Tierpark 60 Jahre alt.

Zwei Jahre hat der Kampf um den Zaun gedauert, wurden etwa Genehmigungen, Gutachten eingeholt. Auf 135 Seiten hat das Görlitzer Ingenieurbüro Jürgen Goß das Vorhaben dokumentiert. Die Firma RIS aus Reichenbach baut. „Ich hoffe“, sagt Tierparkchef Sven Hammer, „es wird kein Jahrhundertbauwerk.“

