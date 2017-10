Tierpark feiert Halloween trotz Herwart Viele Kinder und Erwachsene besuchten am Montag die Halloween-Veranstaltung. Dabei hatte der Sturm auch hier für Schäden gesorgt.

Zur Halloween-Feier lud am Montag der Tierpark Görlitz. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Die Wucht von Sturm Herwart hatte am Sonntag auch für den Tierpark Folgen. Hatte dieser am Sonntag noch geschlossen, konnten dank des Einsatzes der Mitarbeiter und zahlreicher Helfer viele Schäden behoben werden und der gemeinsam mit der SZ veranstalteten Halloween-Feier stand so nichts mehr im Wege. Dabei präsentierte sich der Tierpark entsprechend dem Thema einmal in anderem Gewand. Die vielfältigen Angebote lockten zahlreichen große und kleine Besucher. Bei „gruseligen“ Tierpräsentationen konnten auch ungewöhnliche Tiere einmal aus nächster Nähe betrachtet werden, zudem standen Kinderschminken, eine Kürbissafari und als Höhepunkt am Abend eine Feuershow auf dem Programm. Einen Eindruck des Tages vermittelt Ihnen unsere Bildergalerie. (szo)

