Tierpark feiert Geburtstag Im Bischofswerdaer Zoo gab es einen runden Grund für eine ganz besondere Party.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ganz nah ran an die Ziegen traute sich die fünfjährige Jette. Ein Besuch im Streichelgehege ist für Kinder immer toll. © Wolfgang Schmidt Ganz nah ran an die Ziegen traute sich die fünfjährige Jette. Ein Besuch im Streichelgehege ist für Kinder immer toll.

Darf’s ein Papagei sein? Clown Ralfi kreierte beim Familienfest im Bischofswerdaer Tierpark für die Besucher lustige Luftballon-Figuren.

Mit einem bunten Programm und vielen Besuchern hat Sachsens kleinster Zoo am Sonntag seinen Geburtstag gefeiert. Der Tier- und Kulturpark Bischofswerda wurde vor 60 Jahren gegründet. Wie sich die etwa einen Hektar große Anlage seitdem entwickelt hat, zeigten die Tierpark-Mitarbeiter gleich zu Beginn des Familienfestes in gestalteten Szenen. Auch Chor und Rhythmusgruppe der Grundschule Goldbach boten ein passendes Programm. Den ganzen Tag über wurden die Besucher mit Musik und allerlei Spaß unterhalten. So zauberte Clown Ralfi für die Kinder lustige Tierfiguren aus Luftballons. Zudem war der Park mit 400 Kinderzeichnungen geschmückt, die seit Februar für einem Malwettbewerb eingereicht wurden.

Im Bischofswerdaer Zoo leben etwa 200 Tiere in 60 Arten. Betrieben wird der Tierpark seit mehr als 15 Jahren vom Verein Lebenshilfe. Somit gibt er heute auch einigen Menschen mit Behinderungen Arbeit. Rund 70 000 Besucher kommen jährlich, besonders viele wurden mit mehr als 11 000 im Juli gezählt. (SZ)

