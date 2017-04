Tierpark droht zur Mini-Hebelei zu werden Betreiber Sven Näther kann eine Fläche dazupachten. Dennoch wird das Areal möglicherweise bald deutlich kleiner werden.

Ein Herz für Tiere: Sven Näther betreibt seit acht Jahren den Elbe-Tierpark Hebelei privat. Viele Schwierigkeiten wie die Elbe-Hochwasser hat er schon überstanden und gemeistert. Doch jetzt droht neues Ungemach. © Claudia Hübschmann

Sven Näther, der Betreiber des Elbetierparkes Hebelei, könnte sich eigentlich freuen. Der Gemeinderat machte jetzt den Weg dafür frei, dass er für seinen Tierpark eine weitere Fläche pachten kann. Es handelt sich um ein Grundstück gegenüber des jetzigen Parkes. Dieses hatte die Gemeinde unter Bürgermeister Friedmar Haufe extra für den Tierpark gekauft. Aus Gründen, die heute nicht mehr nachvollziehbar sind, wurde es jedoch anderweitig verpachtet.

Doch dieser Pachtvertrag läuft demnächst aus. Jetzt nach acht Jahren soll nun endlich der Tierpark dieses Areal wie geplant nutzen dürfen. Auch ein angrenzendes Waldgrundstück kann der Park jetzt nutzen. Einzige Bedingung. Zu einem Haus, das auf der Grundstücksgrenze steht, muss ein Streifen von 20 Metern freigehalten werden.

Pachtvertrag läuft aus

„Ich möchte die neue Fläche nutzen, um den Tierpark in Zukunft in einen sicheren Hafen zu führen“, sagt Näther und erklärt, was er damit meint. Das Grundstück soll Ausweichfläche werden, weil der Tierpark in zwei Jahren arg zu schrumpfen droht. Denn ein weiterer Pachtvertrag läuft aus, diesmal mit einem anderen privaten Pächter. Und eine Verlängerung des Pachtvertrages ist sehr unwahrscheinlich. „Damit würden wir rund 80 Prozent unserer jetzigen Fläche verlieren und damit die Weitläufigkeit, ein Alleinstellungsmerkmal unserer Einrichtung“, sagt Näther.

Und nicht nur das. Pfauen-, Schweine- und Ziegengehege sowie Futterwiesen würden wegfallen. „Wenn wir uns nicht einig werden, steht im Raum, wie es mit dem Tierpark weitergeht. Wir müssten Esel, Pferde, Schweine, Störche abschaffen, die seltenen Tierarten deutlich reduzieren“, so der Betreiber. Der Tierpark würde zur Mini-Hebelei, daran könnten auch die jetzt neu zu pachtenden Flächen, die übrigens mal zum Tierpark gehörte, der „Urzoo“ war, nichts ändern.

Eine andere Möglichkeit bliebe Sven Näther noch. Er könnte die 4,5 Hektar großen Flächen, für welche der Pachtvertrag in zwei Jahren ausläuft, kaufen. Doch derzeit fehlt ihm dafür das Geld, selbst wenn diese Grundstücke nicht allzu teuer sein dürften. Denn sie liegen fast alle im Überschwemmungsgebiet. Doch derzeit fehlt dem Tierpark dafür das Geld. Näther bemüht sich darum, Finanzierungsquellen aufzutun, um vielleicht doch noch kaufen zu können. Gelänge das, könnten die jetzt neu hinzukommenden Flächen für eine ‚Erweiterung des Tierparkes genutzt werden. Zudem wären sie geeignet, um dort Tiere unterzubringen, wenn wieder ein Elbehochwasser kommt. Doch was, wenn es nicht klappt, bedeutet das das Ende für den Tierpark? Näther verneint energisch. „Dann müssen und werden wir eben auf einer kleineren Fläche weitermachen“, sagt er. Das sei zwar schwierig, auch weil sich die Besucher umgewöhnen müssten, doch aufgeben will er deshalb nicht.

Gemeinderat Lutz Wagner findet das gut und richtig: „Es ist schön, dass es weitergeht und Sie dem Tierpark eine Perspektive geben“, so der Niederlommatzscher, der in dem Ort die Gaststätte „Elbklause“ betreibt. Tierpark und Gaststätte profitieren voneinander.

Noch immer Hochwasserschäden

Der Elbetierpark Hebelei wurde einst von der Gemeinde Diera-Zehren betrieben. Aus Kostengründen verabschiedete sie sich davon, schrieb den Tierpark aus. Seit fast acht Jahren wird er von Sven Näther betrieben. In den ersten Jahren gab es eine jährliche Anschubfinanzierung von der Gemeinde von je 5 000 Euro. Damit ist es lange vorbei. Seitdem muss der Betreiber alles selbst finanzieren. Neben den Einnahmen aus dem Eintrittsgeld finanziert er sich aus Spenden. Vor allem das Hochwasser von 2013 hätte große Schäden auf dem Gelände verursacht. Sie sind teilweise bis heute nicht behoben.

Der Elbe-Tierpark Hebelei wurde am 12. Mai 1972 als Wildgehege auf einer Fläche von zwei Hektar eröffnet. Seit seiner Gründung werden hier vom Aussterben bedrohte Haustiere gehalten und gezüchtet. Vor allem durch die Skuddenzucht konnte der Tierpark einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung dieses kleinen Schafes aus dem Ostseeraum leisten. Derzeit leben im Park auf einer Fläche von rund sechs Hektar etwa 200 Tiere in 67 verschiedenen Rassen und Arten. Neben den erwähnten Skudden haben hier auch ungarische Zackelschafe, Schottische Hochlandrinder, Hausesel, afrikanische Burenziegen, Minischweine und skandinavische Fjällrinder ein zu Hause. Außerdem gibt es ein Stachelmaushaus und Pfauen zu beobachten. Des Weiteren gibt es hier ein Biotop, in dem man Wasserbewohner entdecken kann. Auf der Elbe sind mit etwas Glück Stockenten, Graureiher und Kormorane zu beobachten.

Seit 1996 gibt es Bauernmärkte in der Hebelei, die vom Tierpark organisiert werden und mittlerweile achtmal im Jahr stattfinden.

Der Elbe-Tierpark Hebelei ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

zur Startseite