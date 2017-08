Tierpark droht 2018 das Aus Meißen zögert mit Zuschüssen. Ohne das Geld wären drei Pfleger arbeitslos. Das Problem ist schon lange bekannt.

Schließen sich im Tierpark Meißen 2018 die Tore? Mitarbeiterin Stefanie Hiller blickt gespannt auf die Diskussion in der Stadt um weitere Zuschüsse für die über Meißen hinaus beliebte Anlage. © Claudia Hübschmann

Heiko Drechsler mag schon gar nicht mehr im Rathaus anrufen. Der Chef des Meißner Tierparks möchte die zuständigen Mitarbeiter nicht unnötig nerven. Dabei brennt ihm die Angelegenheit extrem auf den Nägeln. Letztlich – so darf es gesagt werden – geht es um sein Lebenswerk: Um den Bestand des Meißner Tierparks in seiner jetzigen Form.

Der Hintergrund zum Überlebenskampf Drechslers ist schnell erzählt: In den letzten beiden Jahren konnte der Förderverein des Tierparks von jährlichen Zuschüssen in Höhe von 60 000 Euro profitieren. Die Stadt glich mit diesem Geld die durch teures Futter, schlechtes Wetter und andere Faktoren gestiegenen Kosten aus. Eingesetzt wurden die Mittel, um insgesamt drei Stellen für Tierpfleger zu finanzieren. Sein eigenes Gehalt und weitere Ausgaben etwa für neue Tiere musste Drechsler selbst erwirtschaften.

Im Rathaus könne ihm derzeit allerdings niemand sagen, ob 2018 und 2019 nochmals ähnliche hohe Fördersummen fließen, sagt der Dresdner. Das setze ihn unter Druck, besonders was die Personalfrage betrifft. Sollte er keine Zusage über weitere Zuschüsse erhalten, müsse er seinen Mitarbeiter leider kündigen. Damit stehe letztlich der Fortbestand der gesamten Anlage auf dem Spiel.

Besonders traurig macht Drechsler, dass diese Unsicherheit vor dem 15. Jahrestag der Übernahme des Geländes durch seine Familie auftaucht. Anderthalb Jahrzehnte werden es 2018, die er den Tierpark Meißen betreibt und zahlreiche Überstunden sowie viel Liebe hineingesteckt hat. Zahlreiche Gehege und Volieren sind neu entstanden oder wurden erneuert. Verschiedene Tiere kamen hinzu. Das Spielangebot für Kinder hat sich – nicht zuletzt mit städtischer Hilfe – deutlich verbreitert. Das Kleinod zieht mittlerweile Besucher von außerhalb an. Als eine der größten Unwägbarkeiten bleibt jedoch das Wetter. Durch einen langen und harten Winter kann schon einmal ein Drittel der Jahreseinnahmen wegfallen.

Vom Rathaus wird darauf verwiesen, dass bald über die Zukunft des Tierparks diskutiert werde. Das Thema stehe im Verwaltungsausschuss sowie im Sozial- und Kulturausschuss nächsten Monat auf der Tagesordnung. SZ-Informationen zufolge sträubt sich ein Teil der Stadträte dagegen, weitere Jahre Zehntausende Euro in die Anlage zu stecken. Drechsler sei Unternehmer. Er müsse mit dem Risiko durch wechselhaftes Wetter leben, so eine häufig zu vernehmende Meinung. Nicht unbedingt positiv werden die Sichtweisen der Kommunalpolitiker durch die direkte Art des Tierparkchefs beeinflusst. Der gilt als wenig diplomatisch, auch wenn dies seiner Fachkompetenz keinen Abbruch tut.

Der Vorsitzende der Fraktion Freie Bürger, SPD und Grüne Heiko Schulze sieht ein grundsätzliches Manko im fehlenden politischen Bekenntnis der Stadträte und des Rathauses zu diesem speziellen Freizeitangebot. „Wir haben uns nie darüber abgestimmt, ob und in welcher Form wir den Tierpark überhaupt wollen“, sagt der Bündnisgrüne. Zudem würde er sich ein aussagekräftiges Zukunftskonzept wünschen und eine Übersicht zu den derzeitigen Einnahmen und Ausgaben. In verwundere, weshalb all dies nicht schon in den letzten beiden Jahren geschehen sei.

Bereits festgelegt hat sich die Stadtratsfraktion der Partei Die Linke. Ihr Vorsitzender Ulrich Baudis erteilt Planspielen eine Absage, den Tierpark etwa dem Bauhof oder den Städtischen Diensten anzugliedern. Heiko Drechsler sollte die für Meißen und das Umland sozial wichtige Einrichtung weiter betreiben und als Ausgleich für Verluste mit Geld unterstützt werden.

Einen Vergleich zu Freibädern zieht FDP-Stadtrat Martin Bahrmann. Auch diese könnten nur mit Zuschüssen überleben. Gleichzeitig verweist er auf den nicht zu bezahlenden persönlichen Einsatz des Tierparkchefs. Sollte dieser Meißen verlassen, bleibe eine aufwendig zu pflegende und zu sichernde Brache zurück. Die Stadt verliere dann ein wertvolles pädagogisches Angebot. Freuen würde sich der Liberale, wenn mehr Meißner im Förderverein aktiv mitmachten, um den Bestand zu sichern.

