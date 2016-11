Tierpark bringt Vögel in Sicherheit Als Schutz vor der Geflügelpest gilt für Puten, Hühner und Co. nun „Hausarrest“. Für die Besucher besteht aber keine Gefahr.

Bild vom Fang der Gänsegeier. © Ilka Weidig

Zwei arbeitsame Tage liegen hinter den Mitarbeitern des Görlitzer Tierparks. Die von der Landesdirektion Sachsen herausgegebene Geflügelpest-Verordnung betrifft nicht nur Hühner- und Gänsezüchter, sondern auch die Einrichtung. „Trotzdem ist weiterhin geöffnet, für Besucher besteht keine Gefahr“, teilt Tierpark-Sprecherin Katja Halla mit.

Die Geflügelpest – auch bekannt als Vogelgrippe oder aviäre Influenza H5N8 – konnte in verendeten Wildvögeln in Sachsen im Landkreis Leipzig nachgewiesen werden, weitere Fälle gibt es in anderen Bundesländern sowie Polen und Ungarn. „Zum Schutz vor Ansteckung durch Wildvögel müssen die Vögel im Tierpark nun entweder in geschlossene Ställe umziehen oder in nach oben abgedeckten und seitlich gesicherten Volieren gehalten werden, um so den Kontakt mit Wildvögeln oder deren Kot zu verhindern“, erklärt Katja Hella.

Daher stehen seit Dienstag eine Reihe von Tierpark-Bewohnern unter „Hausarrest“. Das heißt, Puten und Hühner müssen auch tagsüber im Stall bleiben, anstelle frei durch den Tierpark zu streifen. Einige Volieren, beispielsweise die der Eulen, Aras oder die zentralasiatische Bergwelt Qishan sind abgedeckt. Andere Vögel mussten in Gehege der Wildtierauffangstation oder in Quarantänegehege umziehen und sind nur teilweise für Besucher zu sehen.

„Gar nicht so einfach war das Fangen der fünf Gänsegeier, die ebenfalls ihr Gehege räumen mussten“, berichtet die Sprecherin. Aber den Fang nutzten die Mitarbeiter für einen kleinen Gesundheitscheck „Alle fünf sind wohl auf und haben ein gesundes Gewicht“, so Katja Hella. (szo/tc)

zur Startseite