Tierpark bringt Enten in Sicherheit Wegen der Vogelgrippegefahr wurde das Federvieh am Dienstag im Zoo Bischofswerda eingefangen. Bis auf weiteres muss es im Stall bleiben.

Draußen schwimmen dürfen die Enten und Schwäne im Bischofswerdaer Tierpark vorerst nicht mehr. © Steffen Unger

Damit sich ihre Tiere nicht den Geflügelpest-Virus H5N8 einfangen, warfen Mitarbeiter des Tierparks am Dienstagvormittag die Netze aus. Vorsichtig fingen sie damit fast vierzig Enten und Schwäne ein, die bis dahin glücklich im Wasserlauf schwammen, der sich durch den Zoo zieht. Auch Köcher kamen zum Einsatz. Ein Mitarbeiter stieg ins Wasser, um Tiere an Land zu holen. Die Aktion war erfolgreich, alle Enten, Schwäne oder Gänse erreichten gesund ihr abgeschlossenes Quartier, in dem sie nun bleiben müssen, bis die Gefahr in Deutschland gebannt ist und die Behörden die Stallpflicht aufheben können. Innerhalb weniger Stunden hatten Zoomitarbeiter das provisorische Quartier fertig. Ein vor Jahren ebenfalls wegen der Vogelgrippe entstandener Unterstand wurde dafür hergerichtet. Er war nur zurückgebaut, aber nie abgerissen worden.

Eingesperrt bleibt im Zoo Bischofswerda vorerst sämtliches Federvieh. Die Stallpflicht gilt auch für zum Beispiel Hühner, Tauben und Papageien. Die Tiere einsperren zu müssen, sei natürlich nichts, worüber man sich freuen kann, sagt Tierparkleiterin Silvia Berger. Immerhin könnten die Besucher damit mehr als einhundert Tiere im Moment nicht zu Gesicht bekommen. Aber der Schutz gehe vor. Weil der Bachlauf im Zoo auch eine beliebte Futterstelle für Wildvögel ist, seien die Tierparktiere immer besonders gefährdet.

Auf ausreichend Platz achten

Die Zoomitarbeiter haben sich darauf eingestellt, die Tiere, die der Stallpflicht unterliegen, besonders zu umsorgen. So werden im Stall große Gefäße immer wieder mit Wasser gefüllt, damit sich die ans Schwimmen gewöhnten Tierparkbewohner wenigstens die Flügel nass machen können. Es wird darüber gewacht, dass teils rivalisierende Tierarten auf engem Raum keinen Lagerkoller bekommen und sie sich nicht bei Auseinandersetzungen verletzen. Platz sei im provisorischen Stall für Enten, Schwäne und Gänse aber erst einmal ausreichend, sagte Silvia Berger.

Die Aktion des Einstallens wurde am Dienstag gleich auch genutzt, den Gesundheitszustand jedes einzelnen Tieres zu überprüfen. Alles gut, hieß es. (SZ/ass)

