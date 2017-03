Tierpark bekommt neues Zwergseidenäffchen Das Weibchen ist etwa ein halbes Jahr allein gewesen. Bald soll auch wieder ein Männchen in dem Gehege leben.

Die Zwergseidenäffin im Zittauer Tierpark bekommt bald Gesellschaft. Foto: Matthias Weber

Das Zwergseidenäffchen hangelt sich von Ast zu Ast, klettert das Gitter des Geheges hinauf und schaut neugierig nach draußen. Derzeit können die Besucher des Zittauer Tierparks nur einen Vertreter dieser winzigen Affenart – 12 bis 15 Zentimeter Länge ohne Schwanz – bestaunen. Vertreterin ist allerdings treffender, denn bei dem Zwergseidenäffchen handelt es sich um ein Weibchen. Seit gut einem halben Jahr lebt es allein in dem Gehege direkt am Haupteingang, nachdem das Männchen verstorben war.

Nun soll die Zwergseidenäffin, die 2014 nach Zittau kam, nicht länger allein bleiben. Schon bald wird auch wieder ein Männchen in dem Gehege herumklettern, kündigt Tierpark-Direktor Bernd Großer an. In etwa vier Wochen wird der kleine Affe in Zittau sein. Derzeit lebt er noch in der berühmten „Wilhelma“ in Stuttgart. Über eine Tiertauschbörse wurden die Zittauer auf das Zwergseidenäffchen aufmerksam. Zoos geben regelmäßig Tiere, die sie nicht behalten wollen, an andere Einrichtungen ab. Auch die Zittauer haben beispielsweise schon Gürteltiere nach London abgegeben. In der Regel sind es aber deutsche Zoos, die Tiere untereinander tauschen. So wie im Fall des Zwergseidenäffchens. Ein solcher Tausch bedarf natürlich einiger Vorbereitungen. Tiermedizinische Zeugnisse müssen vorgelegt, Haltungsbedingungen vorgestellt und das künftige Zuhause präsentiert werden. Denn kein Zoo will, dass es seinem Tier schlechter als zuvor geht.

Die Vertreter der Stuttgarter „Wilhelma“ sind mit den Bedingungen in Zittau einverstanden und geben ihr Zwergseidenäffchen nun in die Oberlausitz ab. Hier wird es in einer Gemeinschaftsanlage mit den Gürteltieren, Lisztaffen und Ara untergebracht, die von den Besuchern auch begehbar ist. Baulich muss an dem Gehege nichts mehr vorbereitet werden. Es bietet ideale Bedingungen für eine ganze Familie von Zwergseidenäffchen.

Dass die beiden bald Nachwuchs bekommen, ist das Ziel des Zittauer Tierparks. Schon als das Weibchen vor drei Jahren nach Zittau kam, hofften die Tierpark-Mitarbeiter auf Jungtiere. Doch der Nachwuchs blieb aus. Mit dem neuen Männchen soll es nun klappen.

Die Zwergseidenäffin ist inzwischen acht Jahre alt, das männliche Pendant erblickte vor vier Jahren das Licht der Welt. Es sei unkompliziert, dass das Männchen etwas jünger ist, erklärt Großer. Natürlich müssen sich die beiden erst einmal kennenlernen, sagt der Tierpark-Chef. Das erste Mal würde die Zwergseidenäffin nicht Mutter werden. Bereits in Bochum, wo das Weibchen bis 2014 gelebt hatte, gab es Nachwuchs.

Zwergseidenäffchen leben meist in Gruppen von zwei bis neun Tieren zusammen. Sie stammen aus dem westlichen Amazonasbecken. Das Verbreitungsgebiet umfasst Teile des westlichen Brasiliens, den Süden Kolumbiens, den Osten von Ecuador und Peru sowie den Norden Boliviens. Im Zittauer Tierpark werden sie seit fünf Jahren gehalten. Die kleinen Affen ernähren sich von Baumsäften und Insekten, gelegentlich gibt es ein paar Früchte.

zur Startseite