Tierpark-Bär ist aufgewacht Balu posierte nach dem langen Winter am Dienstag in Bischofswerda vor der Kamera. Frauchen schläft noch.

zurück Bild 1 von 2 weiter So zeigte sich Bär Balu gestern Vormittag für ein paar Minuten. © Steffen Unger So zeigte sich Bär Balu gestern Vormittag für ein paar Minuten.

Balu scheint es richtig gutzugehen.

Winkt da etwa Balu? Als ein Team der SZ am Dienstag im Zoo war, sollte es gar nicht um den Braunbären gehen. Aber der Dicke war so agil wie selten (oder wie noch nie?). Der Bär belohnte seine Gäste mit äußerst seltenen Gesten. Ganz nah an der bruchsicheren Scheibe unmittelbar vor den Besucher setzte er sich, richtete sich kerzengerade auf, schaute in die Kamera und drehte den Kopf, so als wollte er sich von allen Seiten zeigen. Zuvor hatte es ja schon so ausgesehen, als ob er die große Tatze zum Gruß hob. Im Grunde genoss Balu aber nur den Frühling. Monatelang hatte er in der Winterruhe verbracht. Die Grizzly-Dame Jane nickt in der Höhle des Außengeländes immer noch. „Es wäre schön, sie käme nun bald auch mal raus“, sagt Tierparkleiterin Silvia Berger. Dann würden beide Bären ins Innengehege gesperrt und draußen könnte saubergemacht werden. Frühjahrsputz sei nötig, vor allem beim Badebassin, sagt Silvia Berger. Solange der Grizzly in der Höhle liegt, geht das aus Sicherheitsgründen nicht.

Der Zoo hält die Sicherheitsvorschriften penibel ein. Eine Horrorvorstellung sei es, wenn so ein Bär mal ausbricht, dadurch Besuchern oder Tierparkmitarbeitern etwas passiert und einer der Bären getötet werden müsste, sagt Silvia Berger. Passiert ist so etwas kürzlich im Zoo Osnabrück. Hier war das Braunbären-WeibchenTaps aus ihrem Gehege ausgebrochen und zehn Minuten durch die Anlage spaziert. Der Zoo musste geräumt, die Bärin erschossen werden.

Balu ist im Tierpark Bischofswerda seit 15 Jahren die größte Attraktion. Er wurde hier als letzter Nachwuchs seiner Eltern Olympia und Mischka geboren, die 1980 als junge Bären in den Tierpark Bischofswerda kamen. Die Grizzly-Dame Jane wurde nach dem Tod beider Eltern als Gesellin für Balu aus dem Zoo Hoyerswerda geholt. (SZ/ass)

