Tiernothilfe selbst in Not Verein musste in den letzten Tagen rund 20 junge Katzen aufnehmen. Nun wird es eng im Heim am Eichberg.

Jungkatzen in allen Farben warten derzeit im Leisniger Tierheim am Eichberg darauf, dass sich ein neuer Besitzer findet. Weiterhin kümmern sich die Tierschützer um Katzenbabys, die noch gar nicht vermittelt werden können. Es wird eng in den Katzenhäusern. Außerdem sind die ungewöhnlich vielen Neuzugänge auch eine Geldfrage. Der Verein finanziert sich überwiegend aus Spenden. Das Geld setzt er auch ein, um ältere Tiere vor der Vermittlung zu kastrieren, damit es keine Katzenschwemmen gibt. © André Braun

Die Ruhe in den Katzenhäusern des Tierheimes am Eichberg in Leisnig trügt. Nicht immer verstehen sich alle Tiere gut. Es wird mehr als gefaucht. Silke Pfumfel, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, erhebt die Stimme. Doch die kurz eingetretene Stille ist schnell wieder vorbei. Im Katzenhaus nebenan tummeln sich junge, quirlige Tiere, die die Welt entdecken wollen. Mit Mauzen versuchen sie, Aufmerksamkeit zu erwecken. Die Situation im Tierheim am Eichberg ist angespannt. Die fünf Mitarbeiter des Vereins Tiernothilfe Leisnig und Umgebung sowie die ehrenamtlichen Helfer versuchen gerade, einer „Katzenschwemme“ Herr zu werden. „Allein in den letzten Tagen haben wir 22 Jungtiere aufgenommen“, erzählt Silke Pfumfel. Das bedeutet Stress für alle.

In den fünf Katzenhäusern auf dem Tierheimgelände am Eichberg ist es eng geworden. Das führt zu Reibereien. Auch für die Mitarbeiter und Helfer ist es anstrengend, sich plötzlich um so viele Jungtiere kümmern zu müssen. Glücklicherweise, so berichtet die stellvertretende Leiterin, fressen die älteren Jungtiere schon Trockenfutter. Einige der Jüngeren werden von ihrer Mutter versorgt, um andere kümmert sich eine Katze sozusagen als Amme mit. „Wir müssen unbedingt einige der Katzen vermitteln“, sagt Silke Pfumfel. Immerhin braucht der Tierschutzverein als Träger des Heimes Platz für Neuzugänge, also insbesondere Fundtiere. Für verletzte Tiere, die ab und an gebracht werden, gibt es noch eine Krankenstation. Dort werden die Tiere gepflegt, bis sie in die normalen Katzenhäuser und vermittelt werden können.

Angesichts der Vielzahl der Tiere – für gewöhnlich müssen sich die Mitarbeiter um 30 Katzen kümmern, doppelt so viele sind es in Spitzenzeiten gewesen – haben Interessierte die Qual der Wahl. Die Tierschützer vermitteln Katzen ab einem Alter von sechs bis sieben Wochen. Dann haben die Jungtiere die erste Impfung vom Tierarzt weg und können getrost in fremde Hände gegeben werden. Die älteste Katze, die auf einen Familienanschluss wartet, ist acht Jahre. Ungefähr doppelt so alt können Katzen durchaus werden. Groß ist auch die Farbauswahl, von einfarbig bis gestromt. Sogar Rassekatzen, aber auch viele Mischlinge warten darauf, ein neues Herrchen oder Frauchen zu finden.

„Besonders am Herzen liegt uns im Moment die Vermittlung von Viva“, sagt Silke Pfumfel und erklärt weshalb. Die schwarze Katzendame sei zwei Jahre alt und hat fünf Jungtiere gehabt. „Seitdem verträgt sie sich nicht mehr mit anderen Katzen. Menschen gegenüber ist sie jedoch freundlich eingestellt“, erzählt die Tierheimmitarbeiterin. Wegen ihrer Antipathie ihren Artgenossen gegenüber sei es für Viva schwer, mit so vielen anderen Katzen zusammenzuleben.

Wer sich eine Katze anschafft, dem empfiehlt Tierschützerin Silke Pfumfel auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass Nachwuchs ausbleibt. „Katzen können ab einem Alter von neun Monaten kastriert werden“, erklärt sie. Dadurch würde bei weiblichen Tieren zum Beispiel das Rolligsein ausbleiben. Das erleichterte den Katzen das Leben, und auch das Zusammenleben von Mensch und Tier sei dadurch harmonischer.

Vor Ort können sich Interessenten täglich außer sonntags von 15 bis 17 Uhr die Tiere anschauen. Dann hat das Heim geöffnet. Nach telefonischer Vereinbarung sind auch andere Vermittlungs- und Beratungszeiten möglich, Tel. 034321 13912.

