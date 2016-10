Tierkadaver einfach entsorgt? Auf einem Feld bei Kleinopitz verrotten ein Kaninchen und ein Hahn. Das sie dort liegen ist aber kein Zufall.

Dieses Kaninchen lag in einem Wäldchen. © R. Naumann

Als Ralf Naumann vor ein paar Tagen mit seinem Hund an der Verbindungsstraße Kleinopitz-Braunsdorf spazieren ging, erschnüffelte das Tier im Gebüsch ein totes Kaninchen. Einige Meter weiter lag auf einem Feld ein toter Hahn. „Die Tiere waren gezielt abgelegt“, ist sich Naumann sicher. Er habe den Fund der Stadtverwaltung Wilsdruff gemeldet. Hauptamtsleiterin Heike Lehmann sagt zu, dass sich inzwischen Ordnungsamt und Bauhof um die Angelegenheit gekümmert hätten. Beide Tiere waren aber nicht mehr auffindbar. Lehmann: „Kadaver gehören nicht in die Natur.“ Sterben Tiere, können sie auf dem eigenen Grundstück begraben oder in einer Beseitigungsanlage abgegeben werden.

