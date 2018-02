Tierischer Umzug in Geising Die Narren haben an Wagen gebastelt und Kostüme genäht. Das Ergebnis ihrer Mühen zeigen sie am Sonntagnachmittag.

Ein Bild vom Umzug aus dem Jahr 2017. Auch dieses Jahr wird es in Geising wieder bunt.

Die Route des Umzugs.

Geising. Das Team des Wildparks sollte sich am Sonntag unbedingt den Faschingsumzug in Geising anschauen. Dort könnten die Tierpfleger vielleicht die ein oder andere Idee bekommen, welche Tiere man sich als Nächsten anschaffen sollte. Denn die diesjährige Faschingssaison steht unter dem Motto „Tierisches Geising“. Dieses Thema wird – soviel konnte Prinz Alexander I. vorab schon verraten –, auch sein Hofstaat aufgreifen. Der Prinzenwagen, die Attraktion beim Umzug, wird sich dem Thema widmen. Wie genau, davon können sich die Besucher des Umzuges selbst überzeugen. Der beginnt um 14 Uhr an der Zinnwalder Straße. Ein paar Meter weiter, vor der Sparkasse, wird Silvio Maschek wie gewohnt das Spektakel moderieren. Zur Vorbereitung erkundigte er sich bei den Gruppen, was sie darstellen werden. Und das werde nicht nur die Tierwelt sein, sagt der 54-Jährige. Auch das ein oder andere kommunalpolitische Thema wie der ewige Kampf um den Abriss der Ruine Geisinghof werde thematisiert. Auch das Jubiläum, der Ski- und Eisfasching feiert in dieser Saison sein 70-jähriges Bestehen, werde aufgegriffen. Und dann sind da noch zwei Gruppen, die jedes Jahr auffallen. „Die haben besonders schöne Kostüme.“ Eins, sagt Maschek, sei schade. Es habe von keiner Gruppe gehört, die die Abgastests mit Menschen und Tieren satirisch verarbeiten wollen. Aber vielleicht entschließt sich ja noch jemand dazu. Maschek rechnet, dass sich am Umzug neben dem Hofstaat 16 Gruppen aus Geising und Umgebung beteiligen. Außerdem erwartete man Wagen und Fußgruppen von befreundeten Faschingsvereinen.

Da der Umzug ein Besuchermagnet ist und die Parkplätze in Geising knapp werden können, rät Faschingspräsident Thomas Langner zu einer Anreise mit Bus und Städtebahn. Wer sich für den Zug entscheidet, kann darauf hoffen, einen Pfannkuchen geschenkt zu bekommen. Denn die sollen im letzten Zug vor Beginn des Umzuges verschenkt werden. Diese gibt es in den Bussen nicht. Dafür fahren die aber öfter, denn der Regionalverkehr Dresden richtet einen Pendelverkehr ein. Die Busse fahren je nach Bedarf zwischen 12 und 17 Uhr zwischen den Bahnhöfen Altenberg und Geising. Zusätzlich fährt ein Bus von Glashütte über den Bärensteiner Markt, Lauenstein und den Wildpark bis nach Geising. Der Bus startet 12.45 Uhr am Bahnhof in der Uhrenstadt. Zurück geht es um 17 Uhr.

Wer es sich einrichten kann, sollte sich schon vor dem Umzug ins närrische Treiben stürzen und sich einen nicht ganz ernst gemeinten Wettkampf im Gründelstadion anschauen. Um 13 Uhr messen die Präsidenten von Faschingsvereinen ihre Kräfte im Eisstockschießen. Für Thomas Langner, der seit Mitte 2017 der ranghöchste Karnevalist in Geising ist, ist das eine Premiere. Geübt habe er noch nicht, sagt er am Freitagnachmittag auf SZ-Nachfrage.

Sonntag, 11.2., 13 Uhr, Präsidenten-Eisstockschießen, 14 Großer Geisinger Faschingsumzug, danach Party im Festzelt, Eintritt ab 14 Jahren: 2,50 Euro;

Montag,12.2., 14-16 Uhr, Ski- oder Eisfasching mit dem Hofstaat am Skilift oder im Gründel-Stadion;

Dienstag, 13.2., 10 Uhr, Faschingsumzug für Kinder, Start an der Feuerwehr, 15 Uhr Kinderfasching im Leitenhof, 19.30 Uhr Ausklang im Leitenhof

