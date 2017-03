Tierischer Sonntagsspaziergänger Ein ausgewachsener Biber ist am helllichten Tag durch Niesky flaniert. Zu nahe kommen sollte man dem Tier besser nicht.

So putzig ein Biber auf den ersten Blick auch wirkt, man sollte ihm lieber aus dem Weg gehen. Denn sein Biss kann sehr schmerzhaft sein. © Steffen Koschkar

Der Anblick eines Bibers überrascht den Biologen Steffen Koschkar nicht mehr. Die Tiere haben sich in den vergangenen Jahren an Neiße und Schöps sichtbar vermehrt. Doch als am Sonntagmorgen plötzlich im Nieskyer Stadtgebiet auf der Rothenburger Straße ein ausgewachsener Biber vor ihm steht, überrascht ihn das doch. Das Tier wird nach einem neuen Revier Ausschau gehalten haben, mutmaßt der Biologe aus Biehain. „Solche Bewegungen über Land werden aber eigentlich nie beobachtet“, sagt er. Denn die Tiere gehen gewöhnlich nachts auf Wanderschaft.

Damit sich der Biber nicht weiter in die Stadt verirrt, hat ihm Steffen Koschkar den Weg abgeschnitten. Er hat so verhindern wollen, dass das Tier überfahren wird. Mit seinem Handy hat er den seltenen Spaziergänger auch fotografiert. Zu nahe gekommen ist ihm der Biologe aber ganz bewusst nicht. Und dazu rät er auch allen anderen in Niesky.

„Sollte das Tier nochmals beobachtet werden, dann sollten Menschen einen Abstand von mehreren Metern halten, da die Tiere in Bedrängnis durchaus aggressiv werden können“, erklärt er. Am Sonntag sei der Biber schon in Habachtstellung gegangen und habe sich auf die Hinterbeine gestellt, als sich ihm ein Fahrradfahrer näherte.

Der Biss eines Bibers kann sehr schmerzhaft sein. Steffen Koschkar ist sogar ein Fall in Estland bekannt, bei dem im vergangenen Jahr ein Angler an den Folgen eines Biberbisses gestorben ist. Darum sollte auch niemand versuchen den Spaziergänger aus Niesky selbst zu verscheuchen. Der Biologe aus Biehain empfiehlt stattdessen bei Problemen mit Bibern die zuständige Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz um Hilfe zu bitten.

Aber vielleicht bleibt der Sonntagsausflug des Nagers auch eine Eintagsfliege. „Ich vermute, dass er vom Schöps in Horka zum Stausee wollte“, sagt Steffen Koschkar. Gewöhnlich bewegen sich die Tiere dazu nahe dem Wasser. Experten schätzen den Tierbestand in Sachsen auf einige Hundert Tiere. Ausgehend von den Restbeständen an den Flüssen Mulde und Elbe hat sich das Verbreitungsgebiet des unter Naturschutz stehenden Tieres in den vergangenen Jahren ausgedehnt, heißt es seitens des sächsischen Umweltministeriums.

Im Schnitt bringt ein Biber 25 Kilo auf die Waage. So schwer schätzt Steffen Koschkar auch den Spaziergänger aus Niesky. „Das sind ordentliche Meerschweinchen“, sagt er.

